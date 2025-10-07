いろはのなかまたち「アサーション講座」を開催します！

公益財団法人京都市ユースサービス協会

人の話を聴くことで疲れたなと感じることはありませんか？

アサーションとは相手を尊重しつつ自分の意見や要求を適切に表現するコミュニケーション手法です。この講座を通して、自分の思いを守る・大切にすることや、自分らしく相手の話を聴く方法について考えてみましょう。



いろはのなかまたちとは、家族のケアを担っている子ども・若者ケアラーの方、元当事者の方の

”つながりづくり”や 自分の気持ちを話しながら整理、ケアから離れてほっと一息つける場です。

おおむね中学生～３０歳までの子ども・若者ケアラー当事者または経験者の方を対象としています。

集まったみんなでお茶を飲みながら自身の経験について話したり、話さなかったり。ただその場にいることができます。

これまでケアの話をしたことがない人がほとんどで、ケアが終わった後も続く迷いや戸惑いについて話されます。

毎月第二土曜日に開催しており、偶数月にはイベント会を開催しています。

■講座の概要

日程：2025年 10月11日（土）14：00-15：30

会場：京都市中央青少年活動センター 和室(京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262)

対象：概ね、中学生から30歳までの子ども・若者ケアラー当事者、または経験者

( 付き添いの方もご参加いただけますが、クローズドの場になりますので、研究・報道目的の参加はご遠慮ください。)

定員：10名程度

講師：藤原典子（キャリアコンサルタント・公認心理師）

問合せ・申し込み：京都市ユースサービス協会までご連絡いただくか、以下フォームよりご連絡ください。https://kyoto-ys.org/contact.html

主催：公益財団法人京都市ユースサービス協会

■公益財団法人京都市ユースサービス協会について

公益財団法人京都市ユースサービス協会は、若者（主に中学生～30歳）の自己成長を支えるユースサービスの理念のもと、居場所づくりや自主活動支援、相談事業等に取り組んでいます。京都市内７か所のセンターのほか、京都市子ども・若者総合相談窓口、京都若者サポートステーションを運営し、2024年度には約52万人の利用がありました。受託している生活困窮世帯等の中学生学習支援事業や社会的養護自立支援事業、学校連携事業等を通じて、若者の成長を支える取組みを幅広く行なっています。



■お問い合わせ

担当者名 ：太田・鎭西・清水