BPaaSの可能性を多角的に捉えるメディア「BPaaSジャーナル」を、ビジネスジャーナルがkubellサポートのもと運営開始

株式会社アングルクリエイト

株式会社アングルクリエイト（本社：東京都港区、代表取締役：飯島隼人）は、株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜）の協力のもと、 BPaaS（Business Process as a Service）専門メディア「BPaaSジャーナル」（ https://bpaas.biz-journal.jp/ ）を本日開始いたしました。

近年、人手不足や業務の複雑化といった課題に直面する中小企業にとって、BPaaSは業務効率化やDXを実現し、成長を後押しする鍵となりつつあります。本メディアでは、最新の市場動向や企業の導入事例、専門家のインタビュー、官公庁や自治体との取り組みなどを通じて、BPaaSがもたらす変革をkubell社の協力のもと、発信します。

今後も、各業界に深い知見を持つ企業と連携することで、分野特化型のメディアを立ち上げてまいります。こうした取り組みにより、メディア上に信頼性の高い専門情報を継続的に蓄積し、読者にとっての「新しい視点のインフラ」となることを目指します。

メディア構成

本メディアは、以下のような構成で読者に価値ある情報をお届けします。

- NEW ANGLE：業界の変化を深掘りする特集・解説記事- PICKUP NEWS ：編集部おすすめ記事- INTERVIEW：取材記事をベースにした記事- TREND：注目トピックや世の中のBPaaSに関する記事の紹介

メディア概要

■メディア名：BPaaSジャーナル

■URL： https://bpaas.biz-journal.jp/

■運営：株式会社アングルクリエイト

■協力：株式会社kubell

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

BUSINESS JOURNALとは

ポジティブ視点の考察で企業活動を応援する企業とともに歩む「共創型メディア」です。日本経済を盛り上げるため、独自の視点でビジネスのイマを切り取ります。

株式会社アングルクリエイトについて

株式会社ロケットスター （本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：荻原 猛）とサーチャー契約を締結した、代表取締役社長 飯島隼人が株式会社アポロを設立。スタートアップおよび新規事業を行う企業が、新市場に挑戦する際の市場開拓を支援することを目的に、事業の立ち上げ及び関連企業の事業承継を目指します。メディア事業と展示会事業の2軸からなっており、 2025年2月 「Business Journal」の事業承継と共に株式会社アングルクリエイトへ社名を変更。

関連プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000136739.html