Speaks for itself. 飲めば、わかる--それがSPEYBURN。

“楽しむため”に生まれたウイスキー、

ローンチイベント「SPEYBURN After Dark」を開催

三陽物産株式会社

三陽物産株式会社（本社：大阪）が輸入・販売するスコットランド・スペイサイドのシングルモルト「SPEYBURN（スペイバーン）」は、このたびブランドを代表する「10年」を新パッケージにリニューアルし、新たに「バーボンカスク」「ラムカスク」の２商品の発売をスタートしました。

ブランドストーリー

SPEYBURN蒸溜所は、1897年創業。125年以上にわたり、スコットランド・スペイサイドの自然とともに歩んできました。蒸溜所のそばを流れる清流「Granty Burn（グランティ・バーン）」は、澄んだ水質で知られ、サケやマスが泳ぐ豊かな川。この清らかな水が、SPEYBURNのピュアでなめらかな味わいを育んできました。

創業以来「楽しむためのウイスキー」を追求し続けるSPEYBURNは、今も世界中の人々を魅了しています。

新パッケージについて

今回リニューアルするのは、SPEYBURNを代表する「10年」です。

SPEYBURN 10年

受賞歴多数の実績があるウイスキー。スイートで、長くなめらかな余韻

FLAVOUR NOTE：LIGHT／ SMOOTH ／CLASSIC.

新たに、２商品の発売をスタートします。

Bourbon Cask

すっきり爽快で、上品な甘さ

FLAVOUR NOTE：BRIGHT／SMOOTH／REFRESHING.

Rum Cask Finish

フルーティーで、キャラメルのニュアンスとやわらかなスパイス感

FLAVOUR NOTE：SPICED／TROPICAL／DISTINCTIVE

Rum Cask Finish

フルーティーで、キャラメルのニュアンスとやわらかなスパイス感

FLAVOUR NOTE：SPICED／TROPICAL／DISTINCTIVE

ローンチイベント「SPEYBURN AFTER DARK」開催

左：KARUDA 右：THE MUSIC BAR

このリニューアルを記念し、SPEYBURNの魅力をライブで体験いただけるローンチイベントを開催いたします。

大阪開催

イベント名：SPEYBURN AFTER DARK@ KARUDA

日時：2025年10月21日（火）21:00-24:00

会場：KARUDA（大阪・西心斎橋アメリカ村）

出演バーテンダー：

- 後藤 啓介（Keisuke Goto）/ KOKUtEERU（池袋）

- 飯島 裕太（Yuta Iijima）/ COLORSOL（池袋）

- 鉄井 武（Takeshi Tetsui）/ THE MUSIC BAR -CAVE SHIBUYA-（渋谷）



東京開催

イベント名：SPEYBURN AFTER DARK @ THE MUSIC BAR - CAVE SHIBUYA

日時：2025年10月23日（木）21:00-24:00

会場：THE MUSIC BAR - CAVE SHIBUYA（東京・渋谷）

出演バーテンダー：

- 仲市 敬佑（Keisuke Nakaichi）/ BAR識（大阪）

- 齋藤 隆一（Ryuichi Saitoh）/ カクテルスタンドフレく（京都）

- 吉田 光慶（Mitsuyoshi Yoshida）/ 酒肆鬚髭（京都）

スペシャルDJ：DJ NATO



両会場では、ゲストのバーテンダーによるスペシャルなカクテルのほか、ストレート、ロック、ハイボールといった定番スタイルもお楽しみいただけます。入場無料です。

https://prtimes.jp/a/?f=d60718-17-d3ccaabfa5d03bff7fc0015f30209055.pdf