レンタル819 BMW Motorrad越谷、10月18日（土）グランドオープン

株式会社キズキレンタルサービス

株式会社キズキレンタルサービスが運営する国内最大級のオートバイレンタルネットワーク「レンタル819」は、2025年10月18日（土）、埼玉県越谷市に新店舗「レンタル819 BMW motorrad越谷」をオープンいたします。同店舗はBMW Motorradの最新モデルを中心に取り揃えた特別拠点として、これまでにないラグジュアリーなレンタル体験を提供します。購入検討中の試乗はもちろん、大人の趣味として“BMWで走る贅沢”を気軽に楽しめる新しい選択肢です。

■「レンタル819 BMW Motorrad越谷」について

「レンタル819 BMW Motorrad越谷」は、BMW Motorradの魅力を“借りて体感できる”新しいレンタル拠点です。秋のベストシーズンにオープンする本店舗では、街乗りから本格ツーリングまで幅広いライフスタイルに応える上質な時間をお届けします。

所在地： 埼玉県越谷市平方南町5-1

アクセス： 外環三郷西ICより約10分

営業時間： 10:00～17:30

定休日： 毎週水曜日 / 第2・第3 木曜日

店舗ページ：https://rental819.com/store/182

■導入車両ラインナップ ― BMW Motorradの注目モデルを一部ご紹介

「レンタル819 BMW Motorrad越谷」では、BMW Motorradを代表するモデルを中心に多彩な車両を揃えています。

P-3クラス： G310R、G310GS、Svartpilen250（Husqvarna）

P-4クラス： C400X

P-5クラス： F900XR

P-7クラス： R1300GS、R1300GS Adventure、R18、R12

このほかにも最新ラインナップを取り揃えており、詳細は以下ページからご覧いただけます。

■越谷発、“走る贅沢”を満喫するプレミアムルート

車両一覧 :https://rental819.com/search?page=1&store=182&sort=sort_model_year_desc&start_date=

関東の中心に位置する越谷からは、多彩なツーリングルートが広がります。

秩父・長瀞： 自然美とワインディングを堪能する大人のショートトリップ

日光・那須： 世界遺産と雄大な景観を巡るハイエンドなロングライド

房総半島： 潮風を感じる非日常のシーサイド・クルーズ

走る目的地を選ぶこと自体が、贅沢なひとときとなります。