株式会社Stack、「アンドプランツ」を運営する株式会社Domuzの新サービス「アンドフラワー」に「Appify-モバイルアプリ」を提供

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福田涼介、以下 Stack）は、観葉植物と花のD2Cブランド「アンドプランツ」を運営する株式会社Domuz（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高木弘貴、以下 Domuz）の新サービス「アンドフラワー」において、「Appify-モバイルアプリ」を提供したことをお知らせいたします。

アンドプランツの挑戦とアプリ導入の背景

アンドプランツは、観葉植物をオンラインで届けるD2Cブランドとして2021年に誕生しました。

「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物と鉢のトータルコーディネートや、お手入れサポートを含む提案型の販売を展開。LINE公式アカウント10万人、SNS累計30万人超の顧客基盤を持ち、植物初心者から愛好家まで幅広く支持を集めています。

また2022年より生花のフラワーギフト商品の販売も開始。花束・アレンジメント・スタンド花など、幅広いギフトシーンに対応する商品を展開してきました。

今回の新サービス「アンドフラワー」では、ギフト需要から自宅用需要へと裾野を広げ、より日常的に「花のある暮らし」を楽しめる仕組みづくりを進めています。その一環として、ユーザーがスムーズに商品を探し、購入し、継続的に利用できる顧客接点としてモバイルアプリを導入しました。

Stackが提供する「Appify-モバイルアプリ」

Appify - モバイルアプリは、Shopifyと連携してブランド公式アプリを構築できるプラットフォームです。ネイティブアプリとWebビューを組み合わせた柔軟な設計により、短期間での開発・運用が可能となります。今回の導入により、アンドフラワーのユーザーは以下の体験を享受できます。

- プッシュ通知による新商品のお知らせで、季節の花の購入機会を逃さない- スムーズな決済体験で手軽に購入が可能- アプリ上で商品ラインナップや配送状況を確認できる

これにより、顧客ロイヤルティを高め、リピート購入率の改善を目指します。

▶ アンドフラワー 事業責任者 小松 泰彦さま コメント

アンドプランツではこれまで、ギフトなど特別な日のお花を届けてきましたが、普段の何気ない日常でももっと花に触れて欲しいと思い、新たな取り組みとして「自宅用の花」のサービスをスタートいたしました。

日常のシーンにお花を取り入れてもらうため、お客様との密度の濃い繋がりとスムーズな購入体験を実現するべくアプリとしての提供を決定しました。

アプリを通して「花のある暮らし」を広げていくことで、花き産業を盛り上げていきたいと考えています。

■全商品50%OFFのアプリリリース記念キャンペーンを開催

アンドフラワーではアプリのリリースを記念して、リリースから1週間の期間限定で50%OFFキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

内容：50%OFF（全商品対象・お一人様1回まで）

期間：2025年10月7日（火）13:00 ～ 10月13日（月）23:59

条件：

１.アプリダウンロード

２.プッシュ通知をオン

３.会員登録/ログイン

■アンドフラワー モバイルアプリはこちら

・iOSはこちら(https://apps.apple.com/us/app/and-flowers-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%8A%B1%E5%B1%8B/id6751482449)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.andplants)

■ Appify - モバイルアプリについて

「Appify - モバイルアプリ」は、Shopifyを利用するブランドが、自社専用のモバイルアプリを低コストかつ短期間で構築できるサービスです。商品閲覧・購入はもちろん、プッシュ通知やアプリ限定販売などを活用し、ブランドファンとの深いつながりを実現します。2021年のリリース以来、アパレルブランドを中心に多数の導入実績を持ちます。

詳細を見る :https://apps.shopify.com/appify?locale=ja

■株式会社Domuzについて

Domuzは「ITとデザインで、みどりのある暮らしをもっと身近に」を掲げ、花・植物を扱う花卉産業全体のDXを推進しています。現在は、観葉植物D2Cブランド「AND PLANTS」と花・植物の仕入れサイト「ハナイチ」を運営しています。

会社名：株式会社Domuz

代表者：代表取締役社長 高木 弘貴

所在地：神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 2-67-6 セラヴィ小杉

設立：2018年10月11日

事業内容：グリーンフラワー事業

会社サイト：https://andplants.jp/pages/company



■株式会社Stackについて

株式会社Stackは、SaaS型小売基幹システム「SQ（エス・キュー）」および、さまざまなShopify向けの機能拡張アプリを提供しています。2021年4月には、マーチャントがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify - モバイルアプリ」をリリース。さらに、2021年10月には、ブランドがロイヤルティプログラムを展開できる「VIP - 会員プログラム」を正式公開しました。これらのサービスはリリース以来、機能の改善と拡張を続けており、現在では200を超えるマーチャントに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )