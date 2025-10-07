ホロラボ、教育効率化MRアプリケーション「Assists」が「Box」と連携

株式会社ホロラボ

株式会社ホロラボ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中村 薫、以下ホロラボ）は、現場の教育・研修を効率化するMR（Mixed Reality）アプリケーション「Assists」に、株式会社Box Japanが提供するインテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」との連携機能を追加し、Boxエコシステムソリューションに登録しました※1。これにより、Box上のマニュアルをAssistsから直接利用でき、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）にデータを残さないセキュアな運用が可能になります。

Box連携の背景

従来はHMD内にコンテンツを保存して運用するケースが多く、機密性の高いマニュアルでは配布・更新・権限管理の負荷が課題でした。Boxのアクセス制御やログ管理とAssistsを組み合わせることで、これらの課題を軽減できます。

Boxとの連携でできること

今回の連携により、以下のことが可能になります。

- HMDにデータを残さない運用：端末側への常時保存を回避し、機密情報の取扱いを強化。- マニュアルの一元管理と社内共有の効率化: 動画・画像・テキスト・3Dモデル等をBoxで集中管理し、更新反映を効率化。- 詳細な権限設定と追跡：ユーザー／グループ単位のアクセス制御とログでガバナンスを向上。エンドースメント

「『Assists』と『Box』の連携を心より歓迎いたします。HMD内でのBoxの利用は先進的な取り組みであり、製造業等の教育研修のDX化を後押しする有力なソリューションになり得ると期待しています。日本の製造業が直面する人材不足の課題解決に向け、今後も両社の協業を一層推進してまいります。」

株式会社Box Japan 社長執行役員 佐藤 範之 様

Assistsについて

Assistsは、空間上にテキスト・画像・動画・3Dモデル、熟練者のモーションデータ等を重畳表示し、直感的で学習効率の高い手順提示と反復学習を実現するMRアプリケーションです。

>製品詳細：https://hololab.co.jp/services/packages/assists

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3V_rvloF2HU ]

注記・対応端末

※1：Meta Quest 3（Meta社製HMD）向け「Assists」がBox連携に対応。今後の対応予定デバイス版にも順次拡張予定。

商標について

記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。Meta、Meta QuestはMeta Platforms, Inc.の商標です。BoxはBox, Inc.の商標です。

株式会社ホロラボについて

ホロラボは「フィジカルとデジタルをつなげ、新たな世界を創造する」をミッションに掲げ、AR/VRなどのXR技術や空間コンピューティングと、BIM/フォトグラメトリや3D都市モデルなど3D空間データや技術とそれらが生み出す新しい体験をテーマにしたテクノロジー集団です。

正式名：株式会社ホロラボ

英語名：HoloLab Inc.

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-6 TK五反田ビル1F

資本金： 93,940,000円

代表者：中村薫 (代表取締役CEO)

設立日：2017年1月18日