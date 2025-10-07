自社醸造のDONKEY CRAFTでここだけの一杯を。季節限定の「フランボワーズレッド」を10月8日(水)より販売

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2025年10月8日（水）から期間限定※で季節のお酒「フランボワーズレッド」とノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」を販売します。

※予定より早く販売を終了することがあります。

びっくりドンキーでは定期的に季節限定のお酒を販売しており、今回、木苺のフルーティーな⽢みと華やぐ香りを愉しめる「フランボワーズレッド」が季節限定で登場します。また、ノンアルコールの「ドンキーフリー（フランボワーズ）」もあわせてご用意いたします。

びっくりドンキーのビール、ノンアルコールのビールテイスト飲料は、北海道小樽市にある自社醸造所で作られています。ドイツの伝統的な製法で作られた「ドンキーハウスビール〈樽生〉」をはじめ、季節のお酒、ノンアルコールの「ドンキーフリー（ピルスナー／スタウト）」、そして季節のノンアルコールもご用意しています。

「ドンキーハウスビール〈樽生〉」は、ビールの本場ドイツの伝統的な製法でつくられた樽生クラフトビールです。ビール純粋令で定められている原材料「麦芽・ホップ・酵母・水」のみでつくられており、米、コーン、スターチなどの副原料を使用しない、麦芽100%のドイツビールです。また、保存料や安定剤の添加や炭酸ガスの注入を一切行わずに醸造しています。コクがありつつも飲みやすい味わいをお愉しみいただけます。

自社醸造という強みを活かすことで、原材料から製法までこだわり抜いており、時間と手間をたっぷりかけたここだけの味わいをお愉しみいただけます。

熱々ジューシーなハンバーグをはじめ、揚げたてのフライドポテトやイカの箱舟など、ビールとよく合う料理も豊富に揃っておりますので、その味わいや幅広さ、ビールと共にあるハッピーなひとときを、びっくりドンキーでどうぞお試しください。

☆びっくりドンキーのビールのこだわりについては下記をご覧ください。

https://www.bikkuri-donkey.com/approach/beer/

期間限定 フランボワーズレッド

ビールの本場ベルギーに伝わる伝統的な製法で醸造し、木苺の果実味あふれる⽢酸っぱい香りと味わいを愉しめるお酒です。ビール好きにはもちろん、フルーツの香りを愉しみたい方に、特におすすめです。

期間限定 ドンキーフリー（フランボワーズ）

「ドンキーフリー（フランボワーズ）」は、様々なシーンでより多くの人に「フランボワーズレッド」の風味や味わいを愉しんでいただきたいと開発したノンアルコールドリンクです。

※「フランボワーズレッド」のアルコール度数は4％です。(発泡酒)

※ドンキーフリー（フランボワーズ）はビールではありません。ビールテイスト飲料です。

ビールテイスト飲料は20歳未満の方へのご提供をお断りしております。

※ドンキーフリー（フランボワーズ）は「瓶」でご提供させていただきます。

■商品概要

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はお断りいたします。

※この商品は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※夜10時以降ご注文のお客様は10％の深夜料金を追加させていただきます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります。

※フランボワーズレッドはテイクアウト・デリバリーできません。

※ドンキーフリー（フランボワーズ）はテイクアウトできます。デリバリーはできません。

＜商品画像＞

フランボワーズレッドドンキーフリー（フランボワーズ）