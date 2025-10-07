冬のやんばるに広がる星空と炎のあたたかさ TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN EVENT「沖縄の冬の星空とサードプレイス ガーデンの焚火Bar」を開催

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）が運営する『TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN（トゥインラインホテル ヤンバル オキナワ ジャパン）』では2025年11月1日(土)～12月31日(水)の冬季限定で、EVENT「沖縄の冬の星空とサードプレイス ガーデンの焚火Bar」を開催いたします。

詳細は公式サイト特設ページをご覧ください：https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/post-1212/

EVENTの魅力

冬のやんばるに広がる星空とガーデンの焚火Barが演出する特別な夜

冬の沖縄・やんばるは湿度が下がり一年でもっとも澄んだ星空を愉しめる季節。

ホテルのガーデンを舞台に焚火のあたたかさを感じながら、星々を眺めるゆったりとしたひとときをお過ごしください。

ガーデンの焚火Bar

焚火を囲みながらホットカクテルなどを愉しむ開放的な空間。

＊EVENT限定カクテル、生姜香るスパイシーなホットカクテル「ジンジャー リモンチーノ」をご用意いたします。

サードプレイスとしてのホテルガーデン

自宅や職場とは異なる“第三の居場所”として、穏やかな時間や語らいを愉しむ冬の新しいナイトシーン。

星空観察ナイト

大気中の水蒸気が減って夜空が澄みわたり、星が鮮明に見える冬の沖縄で美しい星空を観察。星空解説は20:30～開催いたします。

EVENT『沖縄の冬の星空とサードプレイス ガーデンの焚火Bar』概要

期 間：2025 年11月１日(土)～12月31日(水)

時 間：19:30～21:00 *星空解説 20:30～

場 所：GARDEN AREA

料金等：Hot Drink（アルコール/ノンアルコール）ご宿泊のお客様限定無料

沖縄おでんセット\500

＊雨天・荒天の場合は中止いたします。予めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

沖縄の冬の夜風と焚火の温もり、そして星空が織りなす特別なひとときを、TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPANならではのスタイルで演出いたします。

毎週土曜日には期間限定『キャンプファイヤー＆スモア（S'more）』を開催

『スモア（S'more）』は焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットやクッキー等ではさんだアウトドアで愉しまれる定番のスイーツ。期間限定・毎週土曜日にてスモア（S'more）を愉しめるセットをご用意いたします。

EVENT「焼きマシュマロ スモア（S'more）SET」\3,000(税込)/2名様/１日限定３組様

期間：2025年11月１日(土)～12月27日(土)期間の毎週土曜日

場所：GARDEN AREA

料金：焼きマシュマロ スモアセット（マシュマロ他スモアセット、ミニBBQ台）\3,000（税込）/2名様

＊詳細・ご予約は公式サイトからご覧ください。 https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/post-1233/

TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN 【公式サイト限定プラン】

■【公式HP限定】オリジナルノベルティ＆ハーブティー2個＆館内利用券1,000円付き（各1泊1室）

＜朝食付・ラウンジフリーフロー＞

https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/plan/plan-865/

■【公式HP限定】3連泊でディナー1回無料

＜朝食付・ラウンジフリーフロー＞

https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/plan/plan-864/

【施設概要】

施設名 TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN/トゥインラインホテル ヤンバル オキナワ ジャパン

所在地 〒905-0025沖縄県名護市字幸喜108番地

公式サイトURL https://twin-line-hotel-yanbaru.jp

電話番号 0980-53-0330

客室数 142室 駐車場 108台

附帯施設 レストラン・ラウンジ・屋外ラウンジ・ガーデンエリア・ファンクションルーム・ショップ・アメニティバー・ランドリー・ベンダーコーナー

■Kato Pleasure Group について

「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式サイト：https://www.kpg.gr.jp/