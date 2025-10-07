「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」公式グッズ第1弾 発売のお知らせ

一般社団法人 日本野球機構(C)NPB

一般社団法人日本野球機構は、12月26日（金）から行われる「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の開催にあたり、大会ロゴをあしらった記念ボールやフェイスタオル、本大会の特別協賛社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントの「プロ野球スピリッツ」とのコラボグッズなどの大会公式グッズを10月7日(火)から、NPBオフィシャルオンラインショップにて販売いたします。開催球場での販売については決定次第お知らせいたします。

子どもたちがプロ野球の夢という目標をより身近に持てるように、との思いから創設され、今年で21年目を迎える今大会の開催を記念した公式グッズをぜひお買い求めください。

販売方法

▼オンライン販売

10月7日（火）13:00～ 受注販売

- NPBオフィシャルオンラインショップ（https://shop.npb.or.jp/npbshop/）- 送料 ： 全国一律（沖縄県以外） : 770 円（税込）、沖縄県 : 2,270 円（税込）

※ 1回のご注文で商品代金 11,000 円(税込)以上お買い上げの場合は、送料は無料です。

※ 一部地域につきましては、商品代金が11,000円（税込）未満の場合、別途中継料をご請求

する場合がございます。

▼店頭販売

決定次第お知らせいたします。

公式グッズ

※10月7日（火）NPBオフィシャルオンラインショップにて販売開始

記念ボール：880円（税込）大会キーホルダー：660円（税込）フェイスタオル：1650円（税込）プロ野球スピリッツコラボミニタオル：770円（税込）トートバッグ ：1,870円（税込）トートバッグ（HAVE FUN BASEBALL）：1,870円（税込）ナップサック：2,200円（税込）巾着：990円（税込）Tシャツ（ホワイト） ：3,300円（税込）Tシャツ（グレー） ：3,300円（税込）Tシャツ（ネイビー）：3,300円（税込）

※画像はイメージです

※商品は全て受注販売

※トートバッグおよびTシャツはNPBオフィシャルオンラインショップにて限定販売

※TシャツはS,M,L,XLの4サイズ展開