商品画像からAIが商品情報を自動入力！

株式会社GoQSystem

■機能概要

本機能では、商品画像をアップロードするだけで、AIが商品名・カテゴリ・商品説明を自動で入力。

画像を取り込むと商品登録画面が開き、AIによって生成された情報がその場で反映されます。

■操作はシンプルな3ステップで完結

- 画像アップロード管理画面上で商品画像を取り込むと、商品登録画面が表示されます。- AIによる商品情報の自動生成AIが画像をもとに、「商品名」「カテゴリ」「商品説明」を即時に自動入力します。

- 編集または出品処理へ自動入力された内容をそのまま使用して即出品することも、各モールの仕様に応じて微調整・編集することも可能です。

■こんな方におすすめ

- 商品点数が多く、ひとつずつの登録作業が大変な方- 外注やスタッフ任せで、登録内容の質が安定しない方- 出品までのスピードをもっと上げたい方

GoQSystemの「商品管理機能」とは？

GoQSystemの商品管理機能は、複数モール・カートの商品情報を一元管理できる機能です。

・複数モールへの商品の一括出品・更新が可能

・価格や商品名の一括変更もかんたん

・各モールの商品データを一括取り込み可能

GoQSystemは今後も、AI・自動化技術を活用した新機能を積極的に開発し、

EC業務のさらなる効率化と省力化を支援してまいります。

最新機能を、ぜひいち早く体感してください！

詳しくはこちら :https://goqsystem.com/ai-product-registration/

■ご注意（β版について）

本機能は現在開発中のβ版として提供いたします。

AIによる情報の精度はまだ完全ではないため、登録後の内容確認・修正を前提としてご利用ください。

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/