【新刊発売】『四季を彩る　花の折り紙』が10月15日に発売！

株式会社ナツメ社空間のなかで見映えする立体感が特長。自分の手で生み出した花々には格別の愛着が湧くこと間違いなしです。

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『四季を彩る 花の折り紙』（https://amzn.asia/d/hZ0f4SV）を10月15日に発売します。

■定番から大人可愛い花まで 四季折々の33種を収録

チューリップ、ヒマワリといった各季節を代表するはなやかな花や、ネモフィラ、ジャスミンなどのインテリアや雑貨にも馴染みやすい可憐な花々まで幅広く収録しています。

また、折り紙のモチーフとしても特に人気のバラは、表情の異なる3種類を収録！

少し難しい工程は、写真や動画でも折り方をフォローしているので安心して取り組めます。

山口ローズ24枚組のバラ半立体のバラ

■魅力は見た目だけじゃない！夢中で折りたくなる、完成度の高い作品たち

掲載作品は花の個性と魅力を表現できているかにこだわって厳選、制作しました。

折り紙初心者の方から、少し難しい作品に挑戦したい方まで、誰もが夢中になれる工夫と折る楽しみが詰まっています。

■インテリアや贈りものにも！アイデアやイメージがどんどん広がる

お祝いやプレゼントに最適な華やかなブーケや鉢植え、贈りものに添えられていたら心がときめくラッピング小物、季節やイベントを演出するリースやくす玉など……。折った花の飾り方・使い方のイメージ写真が満載です。

材料や工程ももれなく記載してあるため、そのまま作りたい場合もすぐに実践できます。

【目次】

●バラ

山口ローズ２、4枚組のバラ、半立体のバラ、バラツル

●春

リボンチューリップ、アマリリス、コチョウラン、ネモフィラなど

●夏

ひまわり、あじさい、スイレン、カンパニュラなど

●秋

コスモス、マリーゴールド、ダリア、ジャスミンなど

●冬

水仙、つばき、冬牡丹、サイネリアなど

【著者紹介】

山口 真 （やまぐち まこと）

1944年、東京生まれ。日本折紙協会事務局員を経て折り紙作家として活躍中。1989年、折り紙専門のギャラリー「おりがみはうす」を開設。ここを拠点に若手作家の育成、海外の折り紙団体や作家との精力的な交流を行っている。日本折紙学会元事務局長、現顧問。Origami USA永久会員。British Origami Society会員。韓国折紙協会名誉会員。著書は『Origami Aquarium 水生生物の折り紙』（ナツメ社）、『たのしい折り紙全集』（主婦と生活社）、『超難解×超リアル 折り紙昆虫プレミアム』（ソシム）、『一年中楽しめる 花の折り紙』（日本ヴォーグ社）、『写真でわかる 決定版 おりがみ大百科』（以上、西東社）など、160冊に及ぶ。

【書籍情報】

『四季を彩る 花の折り紙』

著者：山口 真 （やまぐち まこと）

発行：ナツメ社

定価：1,848円（税込）

仕様：B5判／128ページ／オールカラー

発売日：2025年10月15日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/hZ0f4SV

