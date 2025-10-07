クリエイター向けイベント開催 実務担当者から学ぶ！企業が本当に求める写真を、事例をもとに徹底解説

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、10月29日(水)20時よりクリエイター向けのセミナー【実務担当者から学ぶ！企業が本当に求める写真を、事例をもとに徹底解説】をオンラインにて開催します。

Snapmart社員が登壇し、クイズや実例を交えながら「クライアントが本当に求めているアウトプット」について解説するオンラインイベントを開催します。

アンバサダーや商品PRで撮影・納品した後、そんな疑問を抱いたことはありませんか？

実は、一見きれいに見える写真でも、クライアントからは「公式アカウントでは使いづらい」と判断されてしまうケースが少なくありません。

写真としての完成度は高いのに、なぜか評価につながらない。

そこには、作品撮りとは異なる“クライアント目線”ならではのポイントが隠れています。

アンバサダー施策から広告制作、企業のSNS運用まで幅広く関わってきたSnapmartの知見をもとに、SNSや広告で“使いやすい写真”と“使いにくい写真”の違いや商品撮影時に気を配るべきポイント、実際の写真の活用事例など幅広くお話しします。

普段はなかなか聞けない、企業の本音やアンバサダーの裏側を知るチャンス！

この機会にぜひご参加ください。

※申込方法・詳細は以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/20251029event/

■登壇者紹介

＜営業マネージャー 村上 あゆ美＞

2017年にSnapmartでクリエイター登録。アンバサダーや商品撮影クリエイターとして活動した後、2018年にスナップマート株式会社（現・株式会社CREAVE）へ入社。

営業としてアンバサダープランの企画・販売を担当し、数多くのブランドとクリエイターをつなぐプロジェクトを推進。さらに、商品撮影のディレクションにも携わり、企業のマーケティングにおけるUGC活用を幅広く支援。

＜アンバサダーグループ 佐藤 拓海＞

2022年にスナップマート株式会社（現・株式会社CREAVE）へ入社。営業としてアンバサダープランの企画・販売を担当。その後はプロダクト担当として、コンテスト運営などを幅広く手がける。現在は新規事業にも携わり、訪日外国人向けの寿司作り体験ワークショップを兼務しながら、事業の拡大と発展に取り組んでいる。

イベント開催概要

テーマ：実務担当者から学ぶ！企業が本当に求める写真を、事例をもとに徹底解説

開催日：10月29日（水）20時～21時10分（途中入場・退出可）

※応募締め切り：10月28日（月）まで（定員500名に達し次第、申し込み締切）

会 場：zoom(オンライン)

参加費：無料

アーカイブ配信：後日アーカイブ配信あり

申込方法・詳細：https://info.snapmart.jp/20251029event/

■こんな方におすすめです

Snapmart（スナップマート）について

- アンバサダーやインフルエンサーとして、商品PRをもっと頑張りたい方- 写真を今後仕事にしたいと考えている方- 企業視点で求められるアウトプットを理解したい方- アンバサダー施策の裏側を知りたい方■「Snapmart」とは

株式会社CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。2024年10月に登録クリエイター数が35万人を突破しました。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

■クリエイターがSnapmartで出来ること- 商品の無料提供を受け、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー活動』 （賞金あり）- お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト応募』 （賞金あり）- スマホで気軽に売れる 『写真販売』- クリエイティブの学び場 『オンラインイベントへの参加』- テーマ特化型で活動が出来る 『コミュニティへの参加』

※Snapmartアプリは以下からダウンロードください。

iOS用URLはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88-snapmart-%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1087206878)

Android用URLはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snapmart.app&hl=ja&gl=US&pli=1)

■毎月１回のイベント開催

毎月、様々なテーマでオンラインイベントを開催しています。最近では「初心者向け」「動画撮影・編集」をテーマとしたイベントが多く、平均250名前後の視聴登録があります。

※過去イベント詳細は以下URLよりご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/category/event/

株式会社CREAVE（クリーブ）概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

