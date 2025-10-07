「報連相ができない…」を克服！苦手を乗り越えるための『安心ガイドブック』を公開！【完全保存版／無料】

株式会社キズキ無料ダウンロードはこちら :https://form.run/@loAIB

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、「報連相がうまくできない…」と悩んでいる人に向けて、苦手意識を克服するための具体的な方法をまとめた『”報連相”が苦手な人のための安心ガイドブック』を公開しました。

報連相がうまくできない原因や具体的な対処法などについて、わかりやすく解説しています。

本資料は、以下のフォームからお申し込みいただけます。自動返信メールからダウンロードください。

"報連相"に苦手意識を感じていませんか？

「報連相（報告・連絡・相談）」は仕事の基本とされますが、実際には以下のような悩みを抱える人が少なくありません。

- どう報告すればいいのか分からない- 連絡や相談のタイミングが難しい- 伝えたつもりでも相手に伝わっていなかった

このような不安や悩みが続くと、精神的に追い詰められたり、仕事を続ける自信を失ったりする可能性があります。

本資料では、報連相がうまくできない原因を解説した上で、今日から実践できる具体的な対処法を紹介しています。

ぜひ本資料を活用して、報連相に対する苦手意識を克服しませんか？

本資料の内容

- 報連相とは？- 報連相がうまくできない原因- 報連相が苦手な人におすすめの対処法- 発達障害や精神的な不調との関係性- 報連相が苦手な人が支援を活用するためのヒント

こんな人におすすめ！

- 報連相が苦手で困っている人- なぜ報連相がうまくできないのか原因を知りたい人- 発達障害や精神的な不調によるコミュニケーションの難しさを抱えている人- 就職や転職などを控え、自分のコミュニケーション力に自信がない人- 部下や同僚の「報連相ができない理由」を理解したい管理職・人事担当者の人

また、キズキビジネスカレッジ（KBC）では、報連相ができない原因として考えられる障害・病気・状況や報連相ができない人ができる対策、発達障害のある人が報連相がうまくできないパターン、対応策について解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

報連相ができないのは病気・障害のせい？ 発達障害のある人ができる対策を解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/disorders-cant-report-contact/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/disorders-cant-report-contact/)

報連相ができないのは、努力不足ではありません

報連相ができない状態は単なる努力不足ではなく、発達障害や精神的な不調などが関係しているケースも多くあります。

- 言いたいことを整理できず、話せなくなる- タイミングを迷って先延ばしになる- 過去の叱責経験から、怖くて伝えられない

こうした状態を改善しないままでいると、さらに不安や悩みが深くなる恐れがあります。

ぜひ本資料を周りに相談したり、支援を活用したりするきっかけにしてください！

