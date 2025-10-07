“1週間タオル”がよりお求めやすくリニューアル！「抗菌防臭1週間タオル 7枚セット」新発売

河淳株式会社

「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、累計販売数約22万（2025年9月時点）で大人気の「抗菌防臭1週間タオルシリーズ」のスタンダードと薄手タイプをリニューアルし、「抗菌防臭1週間タオル 7枚セット」として2025年9月27日（土）に発売いたしました。

毎日使える日常タオル「1週間タオルシリーズ」がリニューアル！

手拭きやからだ拭き、持ち運びなど、毎日さまざまなシーンで活躍する、日替わりで使える7枚セットの「抗菌防臭1週間タオル」。

抗菌防臭加工により、雑菌やニオイの発生を抑え衛生的に使えるため、洗面所・キッチン・トイレなどの水回りでも安心してお使いいただけます。凹凸があって乾きやすいループ付き薄手タイプと、バスタオル代わりにも使えるスタンダードタイプ、使う人のライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

この度、「抗菌防臭1週間タオル」がさらに進化し、リニューアルして登場しました。

仕様はそのままに、インテリアに馴染む落ち着いたグラデーションカラーを採用し、パッケージ、価格を見直し、新たに「抗菌防臭1週間 7枚セット」と、お試しや買い足し用の単品販売も追加し、より手に取りやすくなりました。

これからの季節、気温が下がり洗濯物が乾きにくくなる中でも、乾きやすい薄手や抗菌防臭機能で、毎日清潔にご使用いただけ、来客時や家族での共用など、衛生面の不安を軽減するライフソリューションアイテムとして活躍します。

新生活のスタートや、タオルの入れ替えにもおすすめ。ギフトにもぴったりなパッケージで、大切な方への贈り物にもおすすめです。

「抗菌防臭1週間タオル 7枚セット」リニューアルポイント

【用途で選べるカラー展開に】

「1週間タオル」シリーズの中でもかさばらず乾きやすいタオルとして展開しているループ付き薄手タイプと、スタンダードタイプのカラー展開を統一。用途やライフスタイルでお選びいただきやすくなりました。

左：ベーシックカラー 右：フラワーカラー【よりお求めやすい価格に】

これまでは「スタンダードタイプ」7枚セットを2,519円（税込）で販売していましたが、このたび2,189円（税込）に価格を見直し。抗菌防臭加工付きでありながらも、1枚あたり約313円（税込）と、さまざまな日用品が値上げされる中、よりお求めやすい価格を実現しました。

【お試し購入や入れ替えにも！単品での購入が可能に】

従来は7枚セットのみの販売でしたが、単品での購入も可能になりました。「まとめて買う前に試したい」「使い古してしまったから1枚だけ新しくしたい」といった方もお気軽に購入いただけます。

【タグデザインをリニューアル】

「1週間タオル」シリーズが毎日使える日常的なアイテムであることから、日めくりカレンダーをイメージした新しいタグデザインに刷新。7枚セットは「7」、単品は「1」と表現し、シンプルで親しみやすいデザインに仕上がり、毎日の生活の中で使いたくなるアイテムに仕上げています。

商品概要

左：スタンダード ベーシック/フラワー右：ループ付き薄手ベーシック/フラワー

商品名：抗菌防臭1週間タオル7枚セット

発売日：2025年9月27日（土）

価格 ：2,189円（税込）

カラー：ループ付き薄手 ベーシック、ループ付き薄手 フラワー

スタンダード ベーシック、スタンダード フラワー

サイズ：約34×80cm

材質 ：ループ付き薄手タイプ：綿85％、ポリエステル15%

スタンダードタイプ ：綿100％

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4201952(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4201952)

【単品】「抗菌防臭スタンダードフェイスタオル」も発売

入れ替えや買い足し、試しに購入したいという方は、単品で展開する「抗菌防臭スタンダードフェイスタオル」がおすすめです。

商品名：抗菌防臭フェイスタオル グレー 34×80cm

発売日：2025年9月27日（土）

価格 ：385円（税込）

カラー：グレー

タイプ：ループ付き薄手／スタンダード

サイズ：約34×80cm

材質 ：ループ付き薄手 ：綿85％、ポリエステル15%

スタンダードタイプ：綿100%

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4202148&cat=130001001(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4202148&cat=130001001)

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp