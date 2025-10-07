『矢野くんの普通の日々』、TVアニメ放送開始を記念し池袋駅で交通広告を展開！

株式会社講談社

講談社「コミックDAYS」で好評連載中のマンガ『矢野くんの普通の日々』は、2025年9月30日よりTVアニメ放送がスタートいたしました。これを記念し、池袋駅「池袋オレンジボードII」にて、オリジナル仕様のピールオフ広告を展開いたします。

掲出期間は 2025年10月6日（月）～10月12日（日） の1週間。駅をご利用になる多くの方に視認いただける大型ボード広告として展開します。

ピールオフ広告展開初日の10月6日（月）には、絆創膏をはがすことができる仕掛けを実施！ 表面のPP袋を剥がすと、中には『矢野くんの普通の日々』のキャラクターたちがデザインされたオリジナル絆創膏が封入されています。原作マンガからアニメへと拡がった本作の魅力を、視覚だけでなく手にとる体験を通じて訴求する仕掛け広告となります。

10月6日（月）に行われたピールオフ広告展開前の様子。10月6日（月）に行われたピールオフ広告展開前の様子。ピールオフの絆創膏は3枚入り！





『矢野くんの普通の日々』 田村 結衣

あらすじ：吉田さんは、人よりちょっと心配性なクラスの委員長。最近のもっぱらの心配事は、同じクラスになった矢野くんが、なぜか毎日大ケガをして学校にやってくること。ありとあらゆるケガをする矢野くんから、目が離せない！手当てがしたくてたまらない！ケガまみれ男子と心配性女子による、日常系ピュアラブコメディー！

コミックDAYS：https://comic-days.com/episode/3269754496323056140(https://comic-days.com/episode/3269754496323056140)

最新刊：

■矢野くんの普通の日々（１１）

■ISBN：9784065409909

■発売日：10月8日（水）

■定価：792円（本体720円）

■判型：B6

■ページ数：160





アニメ放送・配信情報

放送局

日本テレビ：9月30日（火）より毎週火曜 25:29～（初回は25:35～）

BS11：10月2日（木）より毎週木曜 24:00～ AT-X：10月1日（水）より毎週水曜 20:00～（リピート放送：毎週金曜 8:00／毎週火曜 14:00）