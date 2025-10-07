体の状態や健康について考える「かるめに健康チェキスポ」、神戸ハーバーランド・カルメニで10月25日開催！

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社は10月25日（土）、神戸ハーバーランドにある商業施設「カルメニ」で体の状態や健康について考えるイベント「かるめに健康チェキスポ」を開催します。

１階の展示ブースでは、手軽にできる健康チェックやサンプル配布などを実施します。同施設内店舗の商品券などが抽選であたるクイズラリーもあります。

２階の神戸新聞報道展示室ニュースポートでは、健康維持や栄養の考え方など、各分野の専門家による健康をテーマにしたミニ講演会を随時開きます。

【開催概要】

日時：2025年10月25日（土）10～16時

場所：神戸ハーバーランド カルメニ１階・２階・17階

（神戸市中央区東川崎町１-５-７）

参加費：無料、入退場自由

【イベント内容】

（１）健康情報ブース（カルメニ内１階）

健康に関連した事業紹介や製品のサンプル配布、健康に関する情報などをお伝えするほか、血管年齢の測定や手の洗い残しチェック、フレイルチェックコーナーもあります。

●出展企業・団体（予定）

住友生命保険、神戸医療産業都市推進機構、六甲山大学、ロッテ、JCHO神戸中央病院、兵庫県栄養士会、兵庫県看護協会、神戸市中央区歯科医師会

（２）ミニ講演会

場所：カルメニ２階神戸新聞報道展示室ニュースポート

定員：各回50人

１.11時～ 「みんなのウラヤマ六甲山で健康山歩」（六甲山大学・ミントサロン）

講師：根岸真理氏（山岳ライター）

２.12時～ 「100歳になっても元気で健康にいるために」

講師：北村俊雄氏（先端医療研究センター長［東京大学名誉教授］）

３.13時～ 「65歳を過ぎたら～栄養の考え方をギアチェンジ」

講師：伊藤裕美氏（兵庫県栄養士会）

４.14時～ 「知って得する！健口のひけつ」

講師：清水拓氏（神戸市中央区歯科医師会常務理事）

※予約不要（定員に達した場合は入場をお断りします）

（３）クイズラリー、その他

場所：カルメニ１階

受け付けでクイズラリー用紙を配布します。会場内にある５つのクイズの答えを記入し、景品コーナーへを用紙をお持ちください。抽選会に挑戦できます。

※抽選はお一人様１回に限ります

※景品の数には限りがあります

イベント当日は会場に兵庫県のマスコットキャラクターである「はばタン」もやってきます！他にもカルメニ１階入口付近にて音楽ライブも同日開催！

この機会に、気分“かるめに”健康チェックしませんか？

■主催：神戸新聞社

■特別協力：JCHO神戸中央病院附属健康管理センター

■協力：兵庫県栄養士会、兵庫県看護協会、神戸市中央区歯科医師会、カルメニ、神戸常磐大学

■協賛：住友生命保険、神戸医療産業都市推進機構、六甲山大学、ロッテ、近畿日本鉄道

【イベントに関するお問い合わせ先】

神戸新聞社 事業局 TEL：078-362-7086（平日10～17時）

チラシはこちら↓

https://prtimes.jp/a/?f=d6053-288-bd642aafdfc7cc3a84d695d96e0462b0.pdf