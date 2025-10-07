ワインとワインセラーの専門店「セラー専科 楽天市場店」、2025年ボジョレー ヌーボーの予約受付中

株式会社イズミセ

ワインとワインセラーの専門店「セラー専科 楽天市場店」（運営：株式会社イズミセ）は、2025年11月20日（木）に解禁となるボジョレー ヌーボー2025の予約を受付中です。

フランス ブルゴーニュ地方ボジョレー地区で今年収穫されたばかりのガメイ種ブドウで造られるボジョレー ヌーボーは、フレッシュでフルーティーな味わいが特徴です。毎年11月の第3木曜日に全世界一斉に解禁され、その年のブドウの出来栄えを祝うお祭りとして親しまれています。

2025年は、暑く乾いた気候の中でブドウが育ち、果実味豊かで凝縮感があり、優れたヴィンテージになることが期待されています。セラー専科では、定番の生産者から日本人醸造家まで、厳選されたボジョレー ヌーボーを取り揃え、解禁日に合わせたお届けを予定しています。

ワイン愛好家はもちろん、ワインをあまり飲まない方にも楽しんでいただけるラインナップで、食卓に彩りと特別なひとときをお届けします。

【セラー専科 楽天市場店 ボジョレー ヌーボー2025 予約特設ページ】

https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000000913/?s=1&i=1(https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000000913/?s=1&i=1)

ボジョレーの帝王“ジョルジュ デュブッフ”飲み比べセットもご用意

販売価格:9,680円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/cellar/w438/

お手軽なペットボトルのヌーボーを今年もご用意

販売価格:1,408円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/cellar/418117/#418117

日本人醸造家、仲田晃司氏がつくる20年目の記念ヴィンテージ

販売価格:4,880円(税込)

https://item.rakuten.co.jp/cellar/424458/

【本件に関するお問い合わせ先】

ワイン＆ワインセラー セラー専科

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/cellar/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82

京都恒和ビル4F

URL： https://www.izumise.co.jp/