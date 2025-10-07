“地産全消”で地域の美味しさを全国に　季節限定「野菜生活100 有田みかんミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：山口聡、本社：愛知県名古屋市）は、「野菜生活100 有田みかんミックス」を2025年11月4日（火）から2026年1月中旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

『野菜生活100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の皆さまにお楽しみいただく“地産全消”を商品コンセプトとしています。2010年より発売を開始し、これまで様々な地域の果実の恵みの味わいをお届けしてまいりました。

今回着目した「有田みかん」の歴史は、天正2年（1574年）、伊藤家六代・孫右衛門が肥後国八代から小みかんの苗木2本を持ち帰ったことに始まります。江戸時代末期には、紀州みかんの出荷量が約15,000トンに達し、以後、日本の食文化にみかんを定着させ、有田みかんは日本のみかん産業を牽引してきました。このたび発売する「野菜生活100 有田みかんミックス」は、20種の野菜と3種の果実を使用し、温暖な気候と潮風に恵まれ、斜面の段々畑で太陽をいっぱい浴びて育った、芳醇な甘さとまろやかなコクのある和歌山県有田みかんの味わいの野菜＆果実100％ミックスジュースです。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめです。

本品のパッケージには、熊野古道、那智の滝、みかんの段々畑、紀州犬をデザイン※。視覚的にも和歌山県の魅力を存分に感じていただけます。

※ イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン

また、『野菜生活100』季節限定シリーズのコンセプトを伝える動画と、産地の風景や農家さんの果実栽培の様子を紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ シリーズコンセプト動画URL ： https://youtu.be/23_dJW3Pp6A

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/N7Zs1NyF3Cw

カゴメは、「地産全消」コンセプトの商品を通じて、地域の活性化と持続可能な農業の実現に貢献してまいります。

＜マエダユウキさんプロフィール＞

京都在住のイラストレーター。京都精華大学卒業後、デザイン事務所を経て独立。個展やグラフィック制作を中心に活躍。自然への観察眼や独自の色遣いが特徴。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/341_1_88a934a9c26c13567da74256314924ee.jpg?v=202510080256 ]

- 商品特徴

◇ 芳醇な甘さとまろやかなコクのある和歌山県有田みかんの味わい

◇ １日分のビタミンＣ※1

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

※1 栄養素等表示基準値（２０１５）に基づく。

- 発売日

2025年11月4日（火） ※2026年1月中旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 季節限定「野菜生活100」シリーズ ブランドサイト

URL：https://www.kagome.co.jp/products/brand/ys100/chisan/?s=1

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）