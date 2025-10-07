【1日30名様限定開催】牡蠣、白子、あん肝が食べ放題！『痛風鍋120分食べ放題』｜2025年10月10日(金)～日本酒原価酒蔵全店、海鮮個室居酒屋 二ノ宮で開催！

株式会社ビリオンフーズ



『牡蠣』『白子』『あん肝』が入った痛風鍋が3,980円(税込)で食べ放題！





日本酒原価酒蔵全店、海鮮個室居酒屋 二ノ宮 本厚木店では、"昨年1ヶ月で3,500名が利用した" 痛風鍋食べ放題を2025年10月10日(金)～2026年3月31日(火)の期間で実施致します。



肌寒い時期にぴったりな“痛風鍋”が食べ放題で楽しめるプランになります。

『牡蠣』、『白子』、『あん肝』の高級食材と新鮮な野菜を煮込んだ鍋を、満腹になるまでお楽しみください。



また、相性抜群の厳選日本酒を、スタッフからご提案させていただきます。




イベント概要





◆イベント内容


【牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる！】『痛風鍋』120分食べ放題




◆期間


2025年10月10日(金)～2026年3月31日(火)




◆料金
税込3,980円
※日本酒を飲まれる方に限り別途入館料540円(税込)を頂いております。




◆定員


各店1日30名様




◆実施店舗


日本酒原価酒蔵 全店舗


海鮮個室居酒屋 二ノ宮 本厚木店




◆予約方法


ネット予約のコース選択に【痛風鍋120分食べ放題】というコースがございますのでご選択くださいませ。




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。


・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）


・食べ放題は120分制（L.O.は終了30分前）となります。


・飲み放題は付いておりません。


・日本酒を飲まれる方に限り別途入館料540円(税込)を頂いております。
・白子は鱈白子、もしくは鮭白子になります。


・アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です。
・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です。




◆アプリのダウンロードはこちらから


・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)





日本酒原価酒蔵とは？




日本酒原価酒蔵とは、日本酒を原価で提供している居酒屋です。



50種超の日本酒を原価で提供しており、獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、商品のほぼ全てが特定名称酒と呼ばれるクオリティの高い日本酒です。



お客様に「日本酒」をよりお楽しみいただきたい、そんな気持ちから始めた「原価」提供です。


日本酒は、300円台より提供しております。




ドリンクメニュー









会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


