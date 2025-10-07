“幸せの象徴で彩る聖なる夜” アニヴェルセルのクリスマスケーキが10月7日(火)から予約開始！

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、様々な記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、毎年大好評のウェディングパティシエ特製クリスマスケーキを今年も販売いたします。

今年は“幸せの象徴”とされる「純白」と「赤」をテーマカラーに、2種類のケーキをご用意しました。「純白」は純潔と永遠の誓い、「赤」は愛の実りと祝福を表す色。結婚式場を運営するアニヴェルセルだからこそ、この2色に特別な意味を込め、聖夜を彩るケーキとして仕立てています。ご友人やカップルからファミリーまで、特別な一日に彩りを添えるクリスマスケーキを、ぜひお楽しみください。

アニヴェルセルが贈るクリスマスケーキ

クリスマスケーキ専用ページ :https://cake.anniversaire.co.jp

25年以上にわたり培ってきたノウハウとレシピを活かし、スポンジはしっとり、クリームは甘すぎないケーキに仕上げました。くちどけの優しい生クリームと酸味のあるいちご、ふんわりとしたスポンジの組合せが絶妙です。ウェディングパティシエならではの繊細なデザインも特徴です。特別な記念日を彩る手づくりのクリスマスケーキをお楽しみください。

商品概要

Noel Robe de Marie（ノエル・ローブ ド マリエ）※数量限定

[ 商品紹介 ]：花嫁の美しい後ろ姿をイメージし、繊細なクリームで仕立てた純白のドレスに苺の赤を添え、“幸せの象徴”とされる純白と赤を表現した特別な2段ケーキです。側面には祝福を象徴する天使の羽をあしらい、花嫁の隣にはチョコレートを1枚ずつ重ねた薔薇を添え、華やかさと気品を演出しました。普段から結婚式のケーキを手掛けるウェディングパティシエだからこそ叶う、細部にまでこだわったデザインです。上段のチョコレートケーキと下段のショートケーキを組み合わせることで、味わいの変化も楽しめる贅沢な仕立てに。サンタクロースとトナカイのチョコレートが、クリスマスの特別な一日をより鮮やかに彩ります。アニヴェルセルカフェ 表参道で展開している「ローブ ド マリエ」シリーズが、クリスマスケーキに。1年に一度だけ出会える「ノエル・ローブ ド マリエ」をぜひご堪能ください。

[ サイズ ]：上段直径（底面）11cm、下段直径 17cm [ 価格 ]：18,000円(税込)

Noel Blanc Fraise（ノエル・ブラン フレーズ）

[ 商品紹介 ]：贅沢に使用した苺と優しい甘さの生クリームを合わせた、華やかな王道のショートケーキです。結婚式で多くのお客様に愛されてきたレシピを基に、ふんわりとしたスポンジと口どけの軽やかなクリームで仕上げました。トップには雪の結晶をかたどった繊細なチョコレートをあしらい、側面にはゴールドのアクセントを添えて、聖夜にふさわしい華やかさをプラス。ウェディングパティシエが手がけるからこそ生まれた、シンプルでありながら上品な“記念日の一台”です。

[ サイズ ]：直径12cm [ 価格 ]：5,700円(税込)

販売概要

予約期間：2025年10月7日(火)～12月5日(金)

商品お受け取り期間：2025年12月20日(土)、12月21日(日)、12月24日(水)、12月25日(木)

商品お受け取り場所：3店舗いずれかにご来館くださいませ。

・「アニヴェルセル 表参道」

12月20日(土)、12月21日(日) アニヴェルセルカフェ ケーキカウンター

12月24日(水)、12月25日(木) 披露宴会場5階 サロン

・「アニヴェルセル みなとみらい横浜」

12月20日(土)、12月21日(日) アニヴェルセルカフェ レジカウンター

12月24日(水)、12月25日(木) エントランス入口

・「アニヴェルセル ヒルズ横浜」

全日 打合せサロン

お支払い方法：オンライン事前決済

お問い合わせ：アニヴェルセルマーチャンダイズ担当 avs_merchandise@anniversaire.co.jp

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

