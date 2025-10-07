２つの香りを重ねて楽しむペアハンドクリームが登場！コスメブランド『VECUA Honey』から「ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット」2種を2025年10月7日（火）より数量限定発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブプレジデント：大村和重）は、蜂蜜を使ったコスメブランド『VECUA Honey』のワンダーハニーシリーズより、『はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク』と『はちみつの森のハンドクリームペアセット ドリーミィムーン』を2025年10月7日（火）より数量限定で発売いたします。

とろけるようなうるおいと、いやしの香りのレイヤード。香りを重ねて楽しむハンドクリームが登場。

本製品は、手肌をしっとり潤すだけでなく、2つの香りを重ねて楽しむ「ペアフレグランス」としてもお使いいただけるハンドクリームのペアセットです。気分やシーンに合わせた自分だけの香りを楽しむことができ、日々のハンドケアに彩りと癒しをもたらします。

ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク ＜ハンドクリーム＞ 20g×2個入り 1,320円（税込）

「ハニーラテの香り」「モカマキアートの香り」2種のハンドクリームのペアセットです。まるで温かいラテを一口飲んだときのように、肩の力がふっと抜ける甘く心地よい香りです。ブレイクタイムに香りをまとえば、心までほどけるような安らぎに包まれます。2つの香りを重ねることで、こっくりとした深みのある甘さをお楽しみいただけます。

ハニーラテの香り

クリーミーで豊かなラテに蜂蜜のフルーティーな甘さを添えた気持ちほぐれる香りです。

モカマキアートの香り

チョコレートのやさしい甘みと、芳しいエスプレッソのほろ苦さがふんわり香ります。

ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット ドリーミィムーン ＜ハンドクリーム＞ 20g×2個入り 1,320円（税込）

「お花と果実のホワイトティーの香り」「ムーンレモネードの香り」2種のハンドクリームのペアセットです。ホワイトティーとレモネードの上品な甘さが心地よい、心澄みわたる香りです。おやすみ前に手肌になじませれば、柔らかな甘さがふわりと広がり、夢の世界へと優しくいざないます。2つの香りを重ねると、甘さと爽やかさが溶け合った、よりリラックスした香りをお楽しみいただけます。

お花と果実のホワイトティーの香り

すっきりとしたホワイトティーに上品な甘さのホワイトリリーと果実がほんのり香ります。

ムーンレモネードの香り

さわやかな柑橘果実に蜂蜜のまろやかな甘さが広がり夢見ごこちな気分へいざないます。

ハンドクリーム 全種共通

とろとろの使用感でありながら、ベタつきを感じさせない軽やかなジェルクリーム状のハンドクリーム。蜂蜜を配合したクリームが、やさしいうるおいベールとなって乾燥から手肌を守ります。

乾燥から手肌を守る保湿成分

ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、ミツロウ、ヨーグルト液（ホエイ）、カミツレ花エキス、シロツメクサエキス

手肌にやさしい4つのフリー

パラベンフリー、合成着色料フリー、アルコールフリー、鉱物油フリー

【使用方法】

適量を手にとり、手や指になじませてください。香りを重ねてお楽しみいただくことも可能です。

『VECUA Honey』とは

2011年に誕生し、2026年に15周年を迎えるロングセラーブランドです。「蜂蜜と森とやさしさと。」をコンセプトに、蜂蜜とたくさんのナチュラル素材を通じて毎日にやさしい時間をお届けします。

▼VECUA Honey公式ページ

https://www.bcl-brand.jp/brand/vecuahoney/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company

(https://twitter.com/BCL_company)

BCLお客様相談室 0120-303-820