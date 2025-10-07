【福岡県久留米市】参加者大募集！この秋、紅葉が彩る高良山をのんびり歩きませんか？？

筑後地区観光協議会イベントチラシ

「オルレ」は自然を感じながら、自分のペースで楽しむトレッキングです。秋から冬にかけて「九州オルレフェア2025年度」として九州オルレの各コースでさまざまなイベントが実施されます。

久留米・高良山コースでは、「九州オルレ認定10周年記念 高良山もみじ狩りオルレ」を開催します。コース途中では、同日開催の「宝の山高良山もみじ狩り祭り」会場への立ち寄りや、コース各所で手作りのスイーツやところてんなどのおもてなしがあります。

さらに今年は認定10周年を記念して、久留米の特産品等が当たる10周年記念抽選会も開催します。久留米市イメージキャラクター「くるっぱ」もお祝いに駆け付けますので、どうぞお楽しみに！

高良山

●日時：令和７年11月23日（日・祝）

●受付開始：9時30分～

●スタート：10時00分～10時30分（順次スタート）

フィニッシュ：15時00分頃

●集合場所：JR久大本線 久留米大学前駅前

●参加費：1,500円（当日現金払い）

●定員：300名（先着順）

●申込方法：web申込フォーム、電話、メール

●参加特典・主なイベント：

・認定10周年記念抽選会

・オリジナル缶バッジ、10周年記念ノベルティ

・同日開催「宝の山高良山もみじ狩り祭り」へ立ち寄り

・コース途中で手作りのスイーツやところてんなどのおもてなし

※当日は昼食の提供はございませんが、会場（森林つつじ公園駐車場）にてキッチンカーの出 店を予定しております。ぜひご利用ください！

申込はこちらから :https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=Y9JffNY1詳細を見る :https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9119kanko/3010oshirase/2022-0916-1148-289.html

【問い合わせ先】

九州オルレ「久留米・高良山コース」推進協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

電 話：0942-30-9137

メール：kanko@city.kurume.lg.jp

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707