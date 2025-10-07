アニメ『ガールズバンドクライ』の新商品が発売決定！

シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『ガールズバンドクライ』グッズの予約販売を下記サイトにて10月7日（火）から開始いたしました。





大人気のアクリルキーホルダーやアクリルスタンド、ピック型缶バッジなど


ファン必見のアイテムが目白押し！




この機会に是非、お手元にどうぞ。





■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20009


■予約期間：2025年10月7日（火）12:00～2025年10月２9日（水）23:59まで


■出荷予定日：2025年12月下旬予定





(C)東映アニメーション





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。　


お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売