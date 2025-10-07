“ホスピタリティの力”で地域を変える。星野リゾートの人材育成と魅力の秘密｜コロカルアカデミー Vol.7開催決定

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）が運営するWebマガジン「コロカル」主催によるウェビナーシリーズ「コロカルアカデミー」が、2025年11月5日（水）に開催されます。

イベント詳細 :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251003_171715.html

地域の暮らしや文化に根ざした新しい学びの場「コロカルアカデミー」の第7回を開催します。主催は、日本各地のローカルの魅力を発信し続けるWebマガジン「コロカル」です。

今回は、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の様々な過ごし方に合わせた滞在を提案する「星野リゾート」をフィーチャー。コロカル編集部でも話題になっているのが、星野リゾートのユニークな採用・人材育成の仕組み。その根底には「スタッフ一人ひとりの想いやアイデアこそがサービスの源」という明確な哲学があります。



年齢や所属にとらわれず、誰もが自由に発言できる“フラットな組織文化”が魅力。月に一度開かれる「魅力会議」では、フロントも清掃スタッフも垣根なく、宿泊体験をより良くするためのアイデアを出し合い、実際にサービスとして形にしています。



今回のゲストは、「青森屋 by 星野リゾート」総支配人の須道玲奈（すどう・れいな）さん。青森県出身で、同施設初の女性総支配人かつ県内出身者という、新しいロールモデルです。

本セミナーでは、須道さんの経験をもとに、

- 星野リゾートの人材育成・採用戦略- ホスピタリティの哲学と現場での実践- 地方での観光マーケティングや共創の工夫

といったリアルなお話を通じて、組織や地域を超えて活かせるヒントをお届けします。



この60分間は、あなたの「地域を見る視点」や「組織づくりのヒント」にきっと変化をもたらすはず。地方での仕事に関心がある方、観光業の裏側を知りたい方、そして「人を育てる」立場にあるすべての方におすすめのセッションです。ぜひご参加ください。

【概要】

コロカルアカデミー Vol.7

「“ホスピタリティの力”で地域を変える。星野リゾートの人材育成と魅力の秘密」

日時：2025年11月5日（水）15:00～16:00（14:50開場）※後日見逃し配信あり

形式：Zoomウェビナー

費用：無料（要事前申込）

募集期間：2025年10月31日（金）12:00まで

お申し込み :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251003_171715.html【コロカルアカデミーとは】

ローカルを舞台に活躍する人々のリアルな情報を通して、日本の魅力を再定義するウェビナーシリーズです。地域を活性化させるために働きたい方、ローカルでビジネスを始めたい方、自治体や企業で地域創生に携わる方に向けて、新たなヒントを提供します。

登壇者は、地域の文化資産や資源を掘り起こし、その価値を世界に伝える新しいリーダーたち。ローカルビジネスにおける強みと課題、問題解決のプロセス、未来を変える次の一手についてもリスナーの皆さんと一緒に考えていきます。

【本セミナーで学べること】- 星野リゾートの人材育成・採用戦略- 現場で実践されるホスピタリティの哲学- 地方リゾート運営における課題と創意工夫- 地域と連携した雇用・集客・観光施策【こんな方におすすめ】- 観光・ホスピタリティ業界に関心のある方- 地方創生、地域活性に携わる自治体・企業関係者- 人材育成や組織文化づくりに関心のあるビジネスパーソン- 星野リゾートの取り組みに興味のある学生【登壇者プロフィール】

須道 玲奈（すどう・れいな）

青森県出身。青森屋 by 星野リゾート 初の女性総支配人。

青森を“もっと多くの人に知ってもらいたい”という思いから星野リゾートに入社。サービスや広報業務を経験し、石川県の「界 加賀」でも総支配人を歴任。2023年より青森屋の総支配人に就任。

地元の魅力を磨き上げ、「青森のファンを全国に増やす」ことを目指して奮闘中。

杉江宣洋（すぎえ・のぶひろ）

コロカル編集長／MAGAZINEHOUSE CREATIVE STUDIO ブランディングプロデューサー

1997年マガジンハウスに入社。『anan』編集部を経て、2008年『BRUTUS』配属、2010年同誌副編集長に。『BRUTUS』では「居住空間学」（インテリア特集）「音楽と酒」シリーズなどをヒット企画に育てた実績を持つ。また、「桑田佳祐」「山下達郎」「松本隆」「スタジオジブリ」などの特集も担当。2022年Hanako編集長就任。2025年より現職。

【注意事項】

・本イベントはオンライン開催です。

・音声や映像の乱れが生じる場合があります。

・録画・録音・再配信はご遠慮ください。



申込締切：2025年10月31日（金）12:00

お申し込み :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251003_171715.html

※お申し込みいただいた方には、後日見逃し配信のご案内をお送りします。

当日ご参加が難しい場合も、ぜひお気軽にお申し込みください。