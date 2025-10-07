プロバスケットボール瀬川琉久（千葉ジェッツ）がアミューズスポーツエージェンシーとエージェント契約

株式会社アミューズ

プロバスケットボール瀬川琉久(せがわりく・19歳)が、総合エンターテインメント事業を展開する株式会社アミューズのグループ会社であるアミューズスポーツエージェンシーとエージェント契約をすることとなりました。

瀬川選手は、世代を代表するポイントガードとして、高校時代から国内外の注目を集め、2025年にはB.LEAGUE千葉ジェッツと特別指定契約選手契約を結びプロキャリアをスタートし、2024‐25シーズン最もインパクトを残した選手に贈られるMIPを受賞するなど、ルーキーとして期待されている選手です。

今後、アミューズグループが今まで国内外で培ってきているエンターテインメントの知見やプロデュース力のノウハウをベースに、国内外における契約交渉・スポンサーシップの獲得・ブランディングなど、瀬川選手が日本を代表し世界で活躍できるようキャリア形成を支援してまいります。

更なる飛躍を遂げるべく、新しい一歩を踏み出した瀬川琉久の活動にぜひご注目ください。

瀬川琉久コメント

この度、アミューズスポーツエージェンシーとエージェント契約を締結いたしました。

目標に向かって常に自分と向き合い、プレイヤーとしての価値を高めつつ、より沢山の方々にバスケットボールの魅力を伝えられるように頑張ります。

プロフィール

瀬川琉久(せがわりく)

生年月日：2006年8月14日

所属：千葉ジェッツ

出身地：兵庫県

身長：184cm

出身校：東山高等学校

主な経歴

・2019年 第50回全国ミニバスケットボール大会全勝（兵庫県：魚崎ミニバスケットボールクラブ）

・2021年 全国中学校バスケットボール大会優勝

・2021年 Jr.ウィンターカップ2021‐2022優勝

・2023年 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会準優勝

・2023年 ウィンターカップ ベスト8

・2024年 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会優勝

・2024年 ウィンターカップ ベスト4

・2024年 FIBA U18アジア選手権出場 ベスト8

・2025年1月 千葉ジェッツとプロ契約（特別指定選手）

・B.LEAGUE2024‐25 Most Impact Player（ＭＩＰ）受賞

オフィシャルInstagram： https://www.instagram.com/rikusegawa_5/

株式会社アミューズスポーツエージェンシー

代表者：坂田淳二

設立：2024年10月1日

事業内容：

アスリートのキャリア形成やブランド価値の最大化、新規コンテンツや事業モデルの創出、マーケティング戦略を通じた企業の価値向上や市場拡大など、スポーツが持つ可能性を最大限活用し、国内外問わず次世代に続くスポーツの未来を創出することを目的とし、主に以下領域での事業を実施。

・アスリートのマネージメント・エージェント事業

・スポーツイベントの企画・制作事業

・スポーツマーケティングコンサル事業

オフィシャルサイト： https://amuse-sports-agency.com/