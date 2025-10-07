『グレムリン』のサンキューマート限定雑貨が10月下旬より新発売！全品390円（税込429円）で「ギズモ」のデザインアイテムを展開
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『グレムリン』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で10月下旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、10月8日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/gremlins_2025(https://thankyoumart.jp/blogs/news/gremlins_2025)
1984年に公開され、今もなお世界中で愛され続ける映画『グレムリン』が、今年もサンキューマートにやってきます。
『グレムリン』は可愛くていたずら好きの不思議な生き物モグワイが巻き起こす大騒動を描いた、大ヒットファンタジー映画です。「ギズモ」の愛らしい姿と、その裏腹な恐ろしい「グレムリン」のギャップが多くの観客の心を掴みました。
今回は、温厚でキュートな「ギズモ」をフィーチャーした、日常生活にさりげなく取り入れられるデザインアイテムを展開します。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2025年10月8日（水）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/gremlins
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2025年10月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・キュートな「ギズモ」といつでも一緒！ 日常を彩る全17アイテムのラインナップ
今回のコラボでは、お部屋で楽しめる「クッション」や「マルチマット」のほか、持ち歩きに便利な「トートバッグ」や「カードホルダー」、ステーショナリーなど、日常を彩るバリエーション豊かなアイテムをご用意しました。
さらに、トレンド感のあるくすみカラーを採用し、さり気なく持ち歩きやすいデザインに仕上げています。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
「ギズモ」の実写デザインがキュートなダイカットのクッションは、膝に置いて抱きかかえるのにぴったりのサイズ感です。
クッション
マルチマット
トートバッグ
おうち時間に便利なヘアバンドや、これからの季節に冷えがちな足元を温めてくれる、もこもこソックスも登場します。
リボンヘアバンド
もこもこソックス
ヘアブラシ
カードホルダー
クリアペンケース
ステッカー（レザー）
ダイカットコンパクトミラー
ティッシュポーチ
ぷっくりアクリルキーホルダー
B6リングノート
アクリル前髪クリップ
アンクルソックス
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/