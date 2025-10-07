ボディのパーツケアを提案するPEACH JOHN BEAUTYがホリデーコレクションを発売。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、2025年10月にボディのパーツケアを提案するPEACH JOHN BEAUTYからホリデーコレクションとして限定アイテムを公式通販サイトと全国の店舗で発売します。

第１弾はブランドの人気アイテムである「ボムバストクリーム リッチ」、「ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞」などの限定の香り＆パッケージ「スノーホワイトリリー」を10月８日（水）に発売。

第２弾は昨年ご好評いただいたアドベントカレンダーや、ギフトセット、人気のパーツケアアイテムが限定バッグとセットになったホリデーコフレを10月22日（水）に発売予定です。

PEACH JOHN BEAUTY：https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cbeauty

第1弾10月８日(水)発売：限定の香り＆パッケージ「スノーホワイトリリー」

毎年好評の冬の限定の香り＆パッケージ。今年はリリーやイリス、ローズなど華やかなフローラルに包まれた、清楚で洗練された「スノーホワイトリリー」の香りです。

定番のバストクリームやヒップクリーム、デリケートゾーンケアアイテムのほか、ヒップスクラブやボディローションがラインナップ。

ボムバストクリーム リッチ 150g［スノーホワイトリリー］

ボムバストクリーム リッチ 150g

価格：\3,278（本体価格\2,980）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10111931901/

ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞ 120g［スノーホワイトリリー］

ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞ 120g

価格：\2,178（本体価格\1,980）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10183310101/

デリケートウォッシュオイル 100ml［スノーホワイトリリー］

デリケートウォッシュオイル 100ml

価格： \3,850 （本体価格\3,500）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10190160301/

ヒップルン薬用スクラブ＜医薬部外品＞ 370g［スノーホワイトリリー］

ヒップルン薬用スクラブ＜医薬部外品＞ 370g

価格：\2,640（本体価格\2,400）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309400101/

パフュームド ボディローション 250ml［スノーホワイトリリー］

パフュームド ボディローション 250ml

価格：\3,300（本体価格\3,000）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10314700331/

第２弾 10月２2日(水)発売：アドベントカレンダー・ギフトセット・ホリデーコフレ

アドベントカレンダー

毎日１つずつ開けて楽しめるアドベントカレンダーには、さまざまな香りのハンドクリームやボディクリーム、マルチバームなどがミニサイズでIN。さらにバスソルトやシャワージェル、かっさやアイマスクなど全て2025アドベントカレンダー限定でここでしか手に入らない全24品がラインナップ。

アドベントカレンダー

価格：\5,980（本体価格\5,437）

＜セット内容（全24品入り）＞

・バスソルト（ホワイトティーの香り）30ｇ

・バスソルト（スノーホワイトリリーの香り）30ｇ

・カラーフィズ（スノーホワイトリリー、ホワイトティー×２、パウダリーリリーの香り）30ｇ

・ハンドクリーム（スノーホワイトリリー、ホワイトティー、パウダリーリリーの香り）10ｇ

・ボディクリーム（スノーホワイトリリー、ホワイトティー、パウダリーリリーの香り）12ｇ

・ボディクリーム（スノーホワイトリリーの香り）30ｇ

・バスペタル（スノーホワイトリリーの香り）4g

・シャワージェル（パウダリーリリーの香り）50ml

・ボディミスト（パウダリーリリーの香り）12ml

・マルチバーム（スノーホワイトリリー、パウダリーリリーの香り）10ｇ

・リップクリーム（ホワイトティーの香り）10ｇ

・ピローミスト（パウダリーリリーの香り）12ml

・ルームスプレー（ホワイトティーの香り）30ml

・かっさ

・バスリリー

・アイマスク

＊すべて2025アドベントカレンダー限定［非売品］

ホリデーコフレ

ホリデイらしいデザインのミニファーバックとスターアイテムの現品がセットになった限定コフレが今年も登場。見た目にも華やかで、ギフトはもちろん自分へのご褒美にもぴったりなラインナップ。

バスト＆ヒップケアセット

バスト＆ヒップケアセット

価格：\5,456（本体価格\4,960）

＜セット内容＞

・ボムバストクリーム リッチ（スノーホワイトリリーの香り）150ｇ

・ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞（スノーホワイトリリーの香り）120ｇ

・ボヌールスムースシャンプー＆トリートメント（ハッピーフローラルブーケの香り）［お試しサイズ各10ml］

・２ＷＡＹリボンミニファーバッグ（ゴールドチェーン付き）

バスト＆ヒップ＆デリケートケアセット

バスト＆ヒップ＆デリケートケアセット

価格：\9,306（本体価格\8,460）

＜セット内容＞

・ボムバストクリーム リッチ（スノーホワイトリリーの香り）150ｇ

・ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞（スノーホワイトリリーの香り）120ｇ

・デリケートウォッシュオイル（スノーホワイトリリーの香り）100ml

・ボヌールスムースシャンプー＆トリートメント（ハッピーフローラルブーケの香り）［お試しサイズ各10ml］

・２ＷＡＹリボンミニファーバッグ（ゴールドチェーン付き）

ヒップケアセット

ヒップケアセット

価格：\5,918（本体価格\5,380）

＜セット内容＞

・ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞（スノーホワイトリリーの香り）120ｇ

・ヒップルン薬用スクラブ＜医薬部外品＞（スノーホワイトリリーの香り）370ｇ

・ボヌールスムースシャンプー＆トリートメント（ハッピーフローラルブーケの香り）［お試しサイズ各10ml］

・２ＷＡＹリボンミニファーバッグ（ゴールドチェーン付き）

バスト＆ボディケアセット

バスト＆ボディケアセット

価格：\6,578（本体価格\5,980）

＜セット内容＞

・ボムバストクリーム リッチ（スノーホワイトリリーの香り）150ｇ

・パフュームドボディローション（スノーホワイトリリーの香り）250ml

・ボヌールスムースシャンプー＆トリートメント（ハッピーフローラルブーケの香り）［お試しサイズ各10ml］

・２ＷＡＹリボンミニファーバッグ（ゴールドチェーン付き）

ギフトセット

限定のスノーホワイトリリーの香りのケアアイテムがパッケージに入ったギフトセットが初登場。大切な人へのプレゼントにおすすめです。

ハンドケアギフトセット

ハンドケアギフトセット

価格：\990（本体価格\900）

＜セット内容＞

・ハンドクリーム 30g

・ネイルオイル 9ml

ボディケアギフトセット

ボディケアギフトセット

価格：\1,980（本体価格\1,800）

＜セット内容＞

・ボディウォッシュ 100ml・ボディローション 60g

・ハンドクリーム60g・バスミルク100ml

バス＆ボディケアギフトセット

バス＆ボディケアギフトセット

価格：\2,640（本体価格：\2,400）

＜セット内容＞

・ボディウォッシュ 150ml

・バスソルト180g

・ボディクリーム100ml

・バスリリー

発売日：10月22日（水）

PEACH JOHN BEAUTY：https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cbeauty

公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/