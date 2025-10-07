元祖チロルチョコ！限定パッケージで登場！「チロルチョコ〈ミルクヌガー〉」MrMaxで発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は限定パッケージの「チロルチョコ〈ミルクヌガー〉」を10月14日（火）より総合ディスカウントストアMrMaxで発売します。

■商品の特長

ミルクヌガーはチロルチョコ元祖の味です。チョコレートにヌガーを入れる独自の製法で、おこづかいで買える価格を実現させました！チロルチョコの発祥は福岡県で、同県に本社をもつMrMaxの創業100周年を記念し、限定デザインのミルクヌガーを発売します。

■食感がクセになる！大満足のボリューム♪

1962年の発売以来、半世紀以上販売され続けている超ロングセラー商品。ピーナッツ入りのミルクヌガーをチョコレートで包みました。チロルチョコが３つつながったバータイプの形状で食べ応え抜群！

■MrMax限定デザインのパッケージ♪

パッケージにはMrMaxの創業100周年を記念したロゴ入り♫MrMaxカラーを配置することで限定感のある仕上がりに！

■発売日

2025年10月14日（火）からMrMaxで発売。

■価格

１個 54円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

MrMaxの店舗情報はこちらから https://www.mrmax.co.jp/

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

