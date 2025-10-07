株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、香港の老舗肌着メーカー<利工民(Lee Kung Man)>との初となるコラボレーションアイテムをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN‘S TOKYOにて10月10日(金)より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

ブルース・リーが着用していたことで知られる、香港の老舗肌着メーカー<利工民(Lee Kung Man)>との初のコラボレーションアイテムとして、身頃と袖で配色を切り替えたバイカラー仕様のヘンリーネックTシャツが登場します。

独特のシャリ感を持つやや厚手の綿素材を使用し、利工民の自社香港工場にて丁寧に縫製された、上質な一着です。

袖口部分はリブ使用になっており、利工民のインナーウェアとしての機能性を継承しながらも、2XL・3XLのオーバーサイズ展開とすることで、ファッションアイテムとして再構築しました。

また、ブラックの身頃のTシャツはヘンリーネックのボタンを3つに、ホワイトの身頃のTシャツはボタンを2つにして、それぞれ異なるデザインディテールを施しています。

さらに、パッケージデザインにもこだわり、外箱は利工民の代表シリーズ「金鹿」の伝統的デザインをベースに、WILDSIDEのエッセンスを加えてモノトーンに再構築。

Tシャツに巻かれた帯には、WILDSIDEのアイコニックなフラワーモチーフをあしらい、細部に至るまで特別感を演出しました。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE × 利工民 ヘンリーネックTシャツ(https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-T99-035-2-03/) 各27,500円(税込)

＜黒＞

＜白＞(https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-T98-035-1-03/)

【コラボレーション限定パッケージ】

＜利工民 (Lee Kung Man)＞

香港の伝統的な肌着メーカー。

1923年に中国 広州でFung Sau-yuにより設立され、後に香港に工場を設立。

金鹿、青鹿、光華、秋蝉などのアンダーウェアが有名で、世界中で高い評価を得ている利工民は、丹念に作られた製品で確固たる地位を築いている。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × 利工民 Collaboration Collection】

▼発売日：10/10(金) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN‘S TOKYO （東京都千代田区有楽町2-5-2 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)