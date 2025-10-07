FanGrowth（ファングロース）、会員制動画メディアが構築できる「FanGrowth Studio」を提供開始。

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイト株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）は、どんな企業でも売上につながるウェビナーを開催できる「FanGrowth」において、「FanGrowth Studio」を2025年11月に提供することをお知らせします。

これにより、過去のウェビナーや製品動画などの動画資産を再活用し、顧客一人ひとりの関心や行動に合わせて最適な動画を配信する独自メディアを構築できます。

構築する動画メディアは会員制の仕組みを備えており、詳細な視聴ログを高精度に取得することが可能です。さらに、この視聴データをCRM/SFA/MAツールと連携させることで営業活動やマーケティング施策の高度なデータ活用を実現します。

【公式サイト】https://www.fangrowth.biz(https://www.fangrowth.biz)

◼ 「FanGrowth Studio」概要

FanGrowth Studioは、顧客一人ひとりの関心や行動に合わせて最適な動画を配信できる会員制動画メディア構築サービスです。

特徴1：ログインユーザーごとの動画を自動で出し分け

ログインしたユーザーデータに基づき、表示する動画コンテンツを自動でパーソナライズします。新規・既存顧客といった属性や、見込み顧客の「認知」「興味」「検討」といった購買フェーズに合わせて最適な動画を提示することで、効果的な顧客育成を実現します。

特徴2：動画×AIチャットボット

各動画ページにAIチャットボットを搭載し、視聴者との双方向コミュニケーションを実現します。

視聴者は動画を見ながら生じた疑問をその場で気軽に質問でき、AIが即時に回答を提示。これにより視聴体験の満足度が向上し、商品・サービスへの理解促進や問い合わせ対応の効率化にもつながります。

特徴3：AIによるコンテンツ改善

AIが動画の閲覧状況を分析し、次に制作すべきコンテンツや効果的なタイトル案を提案します。これにより、属人的な勘や経験に頼ることなく、データに基づいた改善アクション（PDCA）を迅速に実行できるようになります。

■ 「FanGrowth Studio」の開発背景

FanGrowthは、これまでプロダクトとBPOサービスを提供し、共催ウェビナーやカンファレンスの開催を通じて、BtoBマーケティングにおけるリード獲得や短期的な商談創出といった課題を解決してまいりました。一方で、BtoBマーケティングには「検討期間が長い」という特有の課題が存在します。すぐに商談化しない見込み顧客に対しては、有効なアプローチ手段が少ないだけでなく、多くのマーケティング担当者が目前のKPI達成に追われ、中長期的な顧客育成に工数を割けないという二重の課題が存在していました。

このような背景から、「FanGrowthの利用者が見込み顧客一人ひとりとの継続的な関係構築を可能にする」ことを目指し、新たに会員制動画メディア構築サービスを開発しました。

FanGrowth Studioは、ログイン情報に基づき、顧客のフェーズに合わせた動画コンテンツを自動でパーソナライズ表示します。さらに、動画と連携するAIチャットボットが視聴者の疑問に即座に対応し、効果的な顧客育成を実現します。

これによりFanGrowthは、これまで強みとしてきたリード獲得や短期的な商談創出の支援に加え、新たに「FanGrowth Studio」によって中長期的な顧客育成までを一気通貫で支援することが可能になります。

◼ 「FanGrowth Studio」によって期待される効果

顧客一人ひとりに最適化されたアプローチを実現

「誰に、いつ、どの情報を届けるべきか」という顧客育成の核心的な課題を解決します。ログイン情報や視聴データに基づき、顧客の検討フェーズや興味関心に合わせた動画コンテンツを自動で表示。画一的な情報提供から脱却し、見込み顧客一人ひとりとの関係性を強化してファン化させ、商談化率の向上に貢献します。

属人化からの脱却と、育成プロセスの自動化

これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった顧客育成プロセスを、データに基づき標準化・自動化します。これにより、マーケティング・営業部門全体で一貫したアプローチが可能になり、担当者のスキルに依存しない安定した成果創出を実現できます。

コンテンツ不足の解消と、企画負担の軽減

「ハウスリストに送るコンテンツがない」といった継続的な情報発信の課題を解決します。既存のウェビナー動画などを資産として有効活用できるだけでなく、視聴データに基づき「次に制作すべき動画」のヒントを得られるため、コンテンツ企画の負担を大幅に削減します。

顧客の”温度感”を可視化し、マーケティング精度を向上

「誰が、どの動画を、どこまで視聴したか」という詳細な視聴ログを取得し、見込み顧客一人ひとりの関心度や”温度感”を正確に可視化します。さらに、この視聴データはお使いのSFA/CRMやMAツールと連携可能です。動画視聴という熱量の高い行動データを顧客情報に加えることで、リードスコアリングの精度向上や、興味関心に合わせたセグメント配信など、データに基づいたマーケティング施策を効果的に実行できます。

◼ 本サービスに関するお問い合わせ

提供開始日 ：2025年11月中

お問い合わせ：https://www.fangrowth.biz/contact

※提供プラン、価格のご提供の有無などは別途お問い合わせください。

■ FanGrowth Studio紹介ウェビナー開催について

FanGrowth Studio提供開始に伴い、サービスをご紹介するウェビナーを開催します。



詳しくはこちらからお申し込みください：https://www.fangrowth.biz/event/20251022(https://www.fangrowth.biz/event/20251022)

■「FanGrowth」について

「FanGrowth」は、「どんな企業でも『売上に繋がる』ウェビナーが開催できる」をミッションに掲げ、プロダクト × BPOを提供しています。

2022年のリリース以来、ウェビナーの企画から実行、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信、分析、コンテンツの二次利用まで、ウェビナーに関するあらゆるタスクをツール一つで完結できるSaaS「FanGrowth」と、ウェビナー戦略から伴走支援を行う「FanGrowth BPO」、会員制動画メディアを構築する「FanGrowth Studio」を提供しています。

国内最大級の共催ウェビナーパートナーマッチングコミュニティは1,600社以上の企業に利用されており、SalesforceやHubSpotといったCRM/SFAとの連携、AIを活用した企画作成や二次利用コンテンツの作成、ウェビナー施策自体のアナリティクス機能、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信機能など、日々アップデートを続けています。

サービスページ：https://www.fangrowth.biz/

無料共催マッチングコミュニティに関するページ：https://www.fangrowth.biz/function/planning

■エキサイト株式会社について

所在地 ：東京都港区南麻布三丁目20番1号

設立 ：1997年8月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容 ：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

会社HP ：https://info.excite.co.jp

採用情報 ：https://www.wantedly.com/companies/excite/projects