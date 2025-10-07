サイバーエージェント藤田晋社長の新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』発売決定！　ネット書店などで予約受付中です

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、サイバーエージェント藤田晋社長の新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』を11月19日（水）に刊行します。ネット書店などで予約が開始されました。

2026年での社長退任を公言している藤田氏が、今こそ伝えたい「ビジネスの最強鉄則」を自ら綴りました。「渾身の13万字」はすべてのビジネスパーソンに必読の１冊です。

■内容紹介

ABEMA、インターネット広告、ゲームなどの事業を軸に、創業以来27期連続増収を達成し、サイバーエージェントを売上高8000億円超の大企業に育て上げた藤田晋社長。直近では、「テレビの再発明」を掲げ、巨額投資を続けたABEMAの通年黒字化が射程圏に入っている。経営のみならず、麻雀も財界屈指の腕前として知られ、競馬では愛馬が賞金15億円のサウジカップで勝利、サッカーでもオーナーを務めるFC町田ゼルビアはJ1昇格初年度から優勝争いを繰り広げた。仕事も趣味もとにかく「勝負強い」経営者なのだ。

そんな藤田氏だが、2026年に自らが創業したサイバーエージェントの社長を退任することを公言している。その直前に今最も伝えたい「ビジネスの最強鉄則」をまとめたのが、本書『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』だ。

〈自らの実体験を振り返ってみると、これまでありとあらゆる重大局面で勝負に挑んできた。チャンスと見て大胆に攻めるばかりではない。必死で守ることもあった。組織のリーダーとして、むしろ守る場面のほうが多いかもしれない。麻雀では、細かなスキルや読みも大事だけど、結局は押すべき局面で押せるか、引くべき局面で引けるか、その「押し引き」が勝敗の９割を決めると言っても過言ではない。これは、ビジネスの世界にも通じるものがあると思う。〉（「はじめに」より）

どの回も、単なる抽象論ではない。撤退戦の大切さと難しさ、Z世代のマネジメント術、ワインや映画を嗜むことの重要性、超トンがった企画の生み出し方、リーダーに必要な意外な条件……などが自らの経験をもとに"超実践的に"綴られている。

本書は「週刊文春」の好評連載「リーチ・ツモ・ドラ1」を加筆修正したものだが、藤田社長が自ら毎週執筆してきた。

〈なにしろ私はこの連載を本当に自分で書いている。本当に、というのは、経営者など本業が別にある人は口述筆記といって、インタビューのように答えたものをプロの文筆家がまとめるのが普通だからだ。これは別におかしなことではない。プロが書いた文章の方が読者にとって遥かに読みやすいし、本人の意向も伝わる。私も、別の連載で口述筆記をお願いしていたケースがある。でも今回は、自分で自分の頭の中を整理し、言語化したいという思いがあり、編集者に自分で書いてみたいとお願いして、毎週2400字、一生懸命書いているのだ。〉（「おわりに」より）

実は、多くの経営者や著名人も目を通しているという藤田社長の連載。トップ起業家が退任直前に綴った「渾身の13万字」は、すべてのビジネスパーソンに大きな気づきを与えてくれるに違いない。

■藤田晋社長のコメント

３年前にも社内限りの研修用資料として、社長の『引き継ぎ書』を執筆したことがありました。結果的に、本書は随所でその中身を肉付けした内容になっています。さらに連載を書く日々を通じて引き継ぎ書では見落としていた視点にも自分自身がたくさん気付くことができました。また、定められた文字数にまとめることで、私の経営者としての想いや心構え、様々な手法を書き残すことができたと思います。この１冊が、読者の皆さんの『勝負眼』を養う一助になれば幸いです。

■プロフィール

1973年５月16日、福井県鯖江市生まれ。97年に青山学院大学を卒業後、インテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社。98年、サイバーエージェントを創業し、代表取締役社長に就任。2000年には史上最年少社長（当時）として東証マザーズに上場、14年に東証一部（現東証プライム）へ市場変更。現在は、インターネット広告やゲーム、メディアなど多角的に事業を展開している。FC町田ゼルビア代表取締役社長、一般社団法人Mリーグ機構チェアマン、一般社団法人新経済連盟副代表理事。主な著書に『渋谷ではたらく社長の告白』『起業家』、共著に『憂鬱でなければ、仕事じゃない』など。

■書誌情報

書 名：『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』

著 者：藤田晋

判 型：四六判並製カバー装

定 価：1870円（税込）

発売日：2025年11月19日

ISBN：978-4-16-392047-4

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920474