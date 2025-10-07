今年も「F VILLAGE Happy Halloween」実施！10/31(金)まで北海道ボールパークFビレッジで開催中
10月1日(水)～31日(金)は北海道ボールパークFビレッジを舞台に「F VILLAGE Happy Halloween」を開催いたします。
今年の主役は「デビルえふたん」！秋のFビレッジをどうぞお楽しみください。
Fビレッジ各所に「ハロウィンえふたんフォトスポット」登場！
今年はFビレッジ各所に、えふたんフォトスポットが登場いたします！
ハロウィン限定デザインのえふたんと一緒に撮影をお楽しみください。
ハロウィンえふたんステッカーがもらえるFビレッジアプリスタンプラリー開催
Fビレッジ内の5か所のスポットを回ると、「ピピットガチャ」参加クーポンをプレゼント！
ガチャをまわすと、ハロウィンえふたんステッカーがもらえます。
どのデザインが出るかはお楽しみに！
■開催期間
10月6日(月)～10月31日(金)
■スタンプラリー2次元コード設置場所
- F VILLAGE ADVENTURE PARK(https://www.hkdballpark.com/activity/25/)
- THE LODGE(https://www.hkdballpark.com/map/thelodge/) 1F
- BALLPARK TAIKIBI TERRACE ALLPAR(https://www.hkdballpark.com/hotel/19/)
- KUBOTA AGRI FRONT(https://www.hkdballpark.com/activity/66/)
- SIDE SQUARE(https://side-square.com/)
※各店舗ごとに営業時間が異なりますのでご注意ください
■ピピットガチャ設置場所
THE LODGE(https://www.hkdballpark.com/map/thelodge/) 2F
「トリックオアえふたん」ハロウィンおめんプレゼント
期間中、対象の店舗にて「トリックオアえふたん」とお声掛けいただいた方へ、
「ハロウィンえふたんお面」をプレゼント。
デザインは全部で4種類。ぜひ各店舗を回ってハロウィンをお楽しみください。
■開催期間
10月1日(水)～10月31日(金)
※各店舗の準備数に達し次第、終了となります
※おひとり様1デザインにつき1枚まで
■もらえるお店とデザイン
◆KUBOTA AGRI FRONT
◆BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR
◆THE LODGE（1F）
・Specialized Hokkaido Ballpark
F Village Experience Center
・THE NORTH FACE F VILLAGE
・poool -Espresso Bar-
◆SUNNY TERRACE
・アンティーカ ピッツェリア ダ ミケーレ 北海道
・スターバックス
・函館グルメ回転ずし 函太郎 Fビレッジ店
◆THE LODGE（2F）
・HUB HOKKAIDO SELECT SHOP
・ICHIBIKO 北海道ボールパークFビレッジ
・AINZ&TULPE F BEAUTY
◆TruffleBAKERY BAKERY & RESTAURANT
◆F VILLAGE ADVENTURE PARK
◆SIDE SQUARE
・ビンケーキ
・re madeleine
・HOKKAIDO STARBREW
今年のハロウィンコスチュームを着たえふたんグッズも登場予定です！
お楽しみに！