【2025年10月15日（火）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー（第17回）

【生成AI×リーガルテックセミナー（第17回）】

セミナー概要

講師：照山 浩由 氏（株式会社コーポレートGPT 代表取締役CEO）

司会：平井 智之（リーガルテック株式会社 取締役COO）

開催日時

2025年10月15日（火）16時～17時（オンライン開催/Teams）

M&Aの現場では、デューデリジェンスの効率化、ガバナンス強化、リスクマネジメントが重要課題となっています。

しかし、生成AI以前の従来のツールや情報管理手法では、スピード・ガバナンス・セキュリティのいずれかを犠牲にせざるを得ない局面が多く存在しました。

本セミナーでは、SHIFT時代に多数のM&Aに携わり、現在はコーポレート部門に特化したAIコンサルティングを展開する 株式会社コーポレートGPT 代表取締役 照山浩由氏 をお迎えし、M&A実務とコーポレート法務における最新の課題と解決策を具体的に解説します。

スタートアップ経営者、CFO、法務・コーポレート部門、投資家の皆さまにとって、「AIリーガルテック時代にどう備えるか」を考える機会となります。

プログラム（全60分）

講義（30分）：M&Aの現場から見たデータ活用とガバナンスの課題・解決― 従来ツールの限界とAIによる進化の可能性

対談セッション（20分）：

モデレーター：平井智之（リーガルテック株式会社COO）

テーマ：AI時代のM&A・コーポレート実務の未来

質疑応答（10分）：参加者からの質問に講師が回答

主催：リーガルテック株式会社（https://legaltech.co.jp/）

【知財×AIリーガルテックセミナー】では、リーガルテック株式会社が提供するAIツールなどをはじめ、ユーザー実務目線で情報をお届けします。

