【群馬クレインサンダーズ】第101回 天皇杯ファイナルラウンドの組み合わせ決定のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ


いつも群馬クレインサンダーズに温かいご声援を応援いただき誠にありがとうございます。

第101回 天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会ファイナルラウンドの概要が発表され、群馬クレインサンダーズは2026年 1月7日(水)に国立代々木競技場第一体育館にて、北海道ブロック代表 vs 東海ブロック代表の勝者と対戦することが決定しましたのでお知らせいたします。



試合概要

【日程】
2026年1月7日(水) 11:00

【会場】
国立代々木競技場第一体育館

【対戦相手】
北海道ブロック代表 vs 東海ブロック代表の勝者

【組み合わせ】




詳細は下記の大会概要(大会公式サイト)をご覧ください。
第101回天皇杯・第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 大会実施要項および組み合わせ発表(https://zennihon2025-26.japanbasketball.jp/)