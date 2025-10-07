極楽湯とのコラボが決定！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、当社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「月守ルナ」「海月ゆの︎」「雲母らら︎」の極楽湯コラボが決定いたしました！

「月守ルナ」

・『極楽湯』館内放送に声での出演

「全員共通︎」

・館内ポスター掲載権

・館内ステッカー掲載権

イベント実施スケジュールは下記となっております。

■各種掲載期間

・2025年10月14日(火)～11月13日(木)

■展開場所

多摩センター店、RAKU SPA Station 府中店、上尾店、千葉稲毛店、RAKU SPA 鶴見店

※不慮の事由により変更になった際には対象店舗が変更になる可能性がございます。

■月守ルナ館内放送出演時間

10月14日～11月13日まで、1日3回

11：00、15：00、18：00の放送を予定しております。

※なお、上記はあくまで予定となっており、店舗ごとに変動する可能性がございますこと、あらかじめご了承いただけますと幸いです。

■『極楽湯』について

日常生活の延長線上にある上質な場。それが、温浴施設数日本一「極楽湯」です。

お風呂に浸かって「ココロ」と「身体」を癒す

湯上り気分に合った食事で、お腹を満たすと同時に「気持ち」を和ます

リラクゼーション施設などで、日々の溜まった「疲れ」をほぐす

繰り返し、ご利用いただくことによって「生活」が潤う

お家のお風呂よりも、大きくて、景色もいい

家族みんなが、一度に入浴できるので、時間に余裕ができる

家族など大事な人との貴重な時間がより楽しめる

さらに、お掃除の必要もなく、楽チン

裸の付き合い、食を通じた語らい、和風空間での寛ぎ、

それらを最大限に演出する空間とサービス

すべてのお客様が朗らかな笑顔でお帰りになる

HP：https://www.gokurakuyu.ne.jp/index.html

X：https://x.com/gokurakuyu_spa

■対象ライバー

「月守ルナ」

X：https://x.com/Lunatic__xxx

17LIVE： https://x.com/Lunatic__xxx

「海月ゆの」

X：https://x.com/yunoVLiver_0928

17LIVE：https://17.live/s/u/3566fe76-e92d-440c-9c71-9f9416ffa810

「雲母らら︎」

X：https://x.com/Kiraralala_V

17LIVE：https://17.live/s/u/9f762772-25ff-4262-a2c7-af6b813a55d0

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 合格者にはPC/モニター/オーダーメイドアバター(LIVE2D)が無償貸与されます。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹