スマホに“かざすだけ”で体験を届ける――NFCタグ内蔵アクリル「TuneTag（チューンタグ）」を提供開始

有限会社ケーアンドエー｜GOODS EXPRESSは、NFCを内蔵したアクリルグッズ「TuneTag（チューンタグ）」の提供を開始しました。

スマホに“かざすだけ”で音楽や動画、EC、SNS、特設サイトなどへ即時アクセス。

読み取りにはアプリ不要・リンク変更可・小ロット対応で、

アーティスト物販、クリエイターグッズ、企業ノベルティ、来店誘導まで幅広い施策にフィットします。詳細・問い合わせは公式サイト（https://tunetag.jp/）へ。

Tune.｜URLを“持ち歩く”時代へ

イベントや店頭、ライブ会場で「今この瞬間にリンクを開いてほしい」場面が増えています。

TuneTagは、名刺やチラシの次に来る“触れる導線”。

スマホにかざすだけでURLを開けるため、QRの読取手間や照明条件の制約を減らし、

体験導線をスマートにします。

主要スマホの標準機能で動作し、受け手側にアプリのインストールは不要です。

Tune.｜製品概要

アクリル×NFCで、デザインと体験をひとつに

アプリ不要：スマホの標準NFC読取で動作

自由設計：両面印刷・自由形状・厚み／加工のカスタム

リンク変更可：納品後もURLの差し替えが可能（NFC Tools等のアプリ使用）

小ロット対応：50個または200個～（商品により最小ロット変動）

主な用途

アーティスト／クリエイター：未公開曲・特典映像・デジタル特典配布、EC導線

企業プロモーション：新製品LPへのリンク・カタログへのリンクキャンペーンページ・会員登録

イベント運営：入場案内、アンケート回収、スタッフ用クイックリンク

コミュニティ／教育：資料配布、会員向けページ、作品ギャラリー導線

■Tune.｜ラインナップ

TuneTag / アクキーTuneTag / アクキー

参考価格：＠301円（税込）｜1000個作成時

最小ロット：200個

両面印刷＋自由形状の定番タイプ。

高精細フルカラー印刷+自由な形状で作成できます。

選べるサイズもご用意しております！

TuneTag / スタンドTuneTag / スタンド

参考価格：＠725円（税込）｜1000個作成時

最小ロット：200個

規定範囲内自由の豪華アクスタタイプ。

範囲内であればパーツなどを自由に作成可！

高精細フルカラー印刷+自由な形状で作成できます。

TuneTag / CDTuneTag / CD

参考価格：＠480円（税込）｜1000個作成時

最小ロット：50個

CDをミニチュア化した人気タイプ。

歌詞カード、ディスク、バックカードが印刷可能。

ディスク内にNFCタグが内蔵されています。

TuneTag / ディスクTuneTag / ディスク

参考価格：＠480円（税込）｜1000個作成時

最小ロット：50個

アクリル3枚重ねの立体感タイプ。

中央のディスクにNFCタグが内蔵されています。

ディスクは上下のアクリルをスライドすると取り出し可能。

TuneTag / ターンテーブルTuneTag / ターンテーブル

参考価格：＠480円（税込）｜1000個作成時

最小ロット：50個

上部ディスクが回転するギミックタイプ。

ターンテーブルのようにくるくる回ります。

回転するディスク内にNFCタグ内蔵されています。

※価格は目安。仕様・サイズ・数量・印刷方法・同梱物により変動します。

5つの特長

■“かざすだけ”で再生

スマホをかざすと音楽や動画を再生。登録したURLを参照に、Spotify/YouTube/Apple Musicなどで再生可能。お気に入りのプレイリストやアーティストページにもアクセスできます。

YouTube / Spotify / Apple Music などへ即時誘導

■限定コンテンツの配布

TuneTagを持つ人だけがアクセスできる限定コンテンツの鍵として。未公開トラックや特別な写真など、ここでしか楽しめない体験を提供できます。

■自由なデザイン

アイデアをそのまま形に！自由な形状・デザインで制作可能。キャラクターや写真・ロゴを表現して、世界にひとつだけのオリジナルグッズを作れます。CDやターンテーブル、ディスク型など、定形・ギミック付きの商品も用意しています。

■拡張性抜群、使い方は無限大

書き換えアプリを使えば情報を自由に更新可能。常に最新のURLやコンテンツを届けられます。

■SNSやサイトへ一瞬でアクセス

TuneTagにスマホをかざすだけでSNSや任意のURLにリンク。フォロワー獲得や商品紹介、イベント集客に役立ちます。

Tune.｜仕様・対応

メディア：NFC

対応端末：主要スマートフォン（iOS/Android）※一部機種で挙動差あり

印刷：両面フルカラー、白版／クリア表現、各種表面加工

形状：自由カットまたは、回転ギミック等の規定特殊加工仕様

パッケージ：台紙／個装OPP／JAN付与 ほかオプション

Tune.｜導入ステップ

- 相談・見積（用途／個数／納期／リンク運用の確認）- デザイン入稿（テンプレート提供）- 校正画像や試作の作成- 内容確認後量産開始- 納品

注意事項（運用ガイドライン）

・動画配信サービスの利用について

YouTube などの動画投稿サイトでは、金銭の授受を伴い「特定のユーザーだけが視聴できるようにする行為（アクセス権の販売）」が禁止されている場合があります。その他の動画サイトにおいても同様の制限が設けられている場合がありますので、必ずご利用予定のサービスのガイドラインをご確認ください。

・著作権・知的財産権について

NFCタグに登録されたリンク先のコンテンツに関する著作権や知的財産権の処理は、お客様の責任にてお願いいたします。

・弊社の免責事項

お客様が指定されたリンク先で発生したトラブル（利用規約違反・アカウント停止・第三者との紛争など）につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。

タッチでつながる『TuneTag』 モニターキャンペーン実施のお知らせ

『TuneTag』 モニターキャンペーン実施！

今だけの特別価格でオリジナルTuneTagを作りませんか？

ご当選者には実際に商品をお試しいただき、アンケートやSNSを通じて率直なご意見・ご感想をお寄せいただきます。

その他詳細については下記公式ページよりお問合せください！

対象商品：TuneTag商品全般

募集人数・期間：規定数に達し次第終了

応募条件：

商品を実際にご利用いただき、アンケートにご回答いただける方

SNSやブログなどで使用感を投稿いただける方

応募方法：下記ページ専用応募フォームからお申し込みください

当選発表：当選者へメールにてご連絡

代表コメント

TuneTagは、手にした瞬間に世界観へ連れていく小さな入口です。

プロモーションの導線設計を、もっとシンプルに、美しく。

有限会社ケーアンドエー 代表

公式サイト・資料請求

サービスページ：https://tunetag.jp/

弊社GOODS EXPRESSは、オリジナル性の高い商品開発に力を入れており、現在では450種類以上の商品を取り扱い、年間で約100万個の生産数を誇っています。弊社は、様々な海外工場と提携し、直接取引を仕入れを行うことで中間マージンを削減し、無駄なコストや工期を最小限に抑え、ワンストップで製造しています。お客様に安心してご注文いただけるよう、可能な限り商品の参考価格をウェブ上で提示しています。豊富な経験と実績を基に、シンプルな流れで商品の制作を行い、企業、アニメ、アパレル、ノベルティグッズ、ギフトなど、様々な用途や幅広いシーンで好評をいただいています。

低コストで高品質のオリジナルグッズ制作に特化しています！月に1度、新商品をご用意し、他社にはないオリジナルグッズやノベルティグッズなど。オリジナル性が高く、受け取った方に喜ばれる商品を取り揃えています。U.S.A製の商品にも力を入れ、取り扱い商品点数としては日本でも随一です。GOODS EXPRESSは、PPAI（Promotional Products Association International）プロモーション用製品の国際協会に加盟し、正規会員として様々なアメリカ製オリジナルグッズの取り扱いを今後も展開していきます。

【GOODS EXPRESSについて】

運営会社：有限会社ケーアンドエー

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2－4 サンシャインコーケンプラザ301

設立：2005年5月

電話番号：03-6416-1942（代表）

■GOODS EXPRESS < http://www.goods-express.info >

GOODS EXPRESSでは毎月、新商品のご提案を弊社サイトにて発信致しております。

東南アジア（中国、台湾、ベトナム）

欧米（カナダ、チェコ、デンマーク、アメリカ）など

現在7カ国の提携工場と商品開発に取り組んでおります。