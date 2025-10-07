【ニトリ デコホーム】機能性とデザイン性を兼ね備えた、「パールファー」のカップホルダーが新登場♪
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、デコホーム店舗とニトリネットにて2025年9月下旬から発売した、デコホームオリジナルの「カップホルダー」をご紹介いたします。
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100023184/
マイカップやタンブラーを持ち歩く方が増える中、より多くのお客様が便利にエコライフを楽しめるよう、機能性とデザイン性を兼ね備えたカップホルダーに「パールファー」が新登場しました。
ホットドリンクもカップホルダーに入れれば持ち運びやすく、手首に掛ければ両手が空く優れもの！
かばんにも取り付け可能ですので、オフィスにはもちろん、秋の行楽でも活躍する商品です。
カップホルダーの紹介 ※価格はすべて税込み価格です。
【商品名】カップホルダー TY509シリーズ
【価格】各799円
※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
※中身のタンブラーは別売りとなります
パールファー
ハートキルト
チュールレザー
3WAYステンレスタンブラーの紹介 ※価格はすべて税込み価格です。
コップ・ふた付きタンブラー・カップホルダーの3通りの使い方ができるステンレスタンブラーです。結露しにくく、熱くなりにくい 真空断熱二重構造！
コンビニのコーヒーカップをそのまま入れられるのも嬉しいポイントです。
※コーヒーカップのサイズ・種類によってはうまく入らない場合があります。
キラキラのラメ加工がかわいく、持っているだけで気分が上がる商品です。
【商品名】3WAYステンレスタンブラー ラメ GM015シリーズ
【価格】1,290円
【サイズ】幅9×奥行8.9×高さ12.1cm
【満水容量(約)】470mL
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100021920s/
ローズ
モカ
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
