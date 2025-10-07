【ニトリ デコホーム】機能性とデザイン性を兼ね備えた、「パールファー」のカップホルダーが新登場♪

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、デコホーム店舗とニトリネットにて2025年9月下旬から発売した、デコホームオリジナルの「カップホルダー」をご紹介いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100023184/

マイカップやタンブラーを持ち歩く方が増える中、より多くのお客様が便利にエコライフを楽しめるよう、機能性とデザイン性を兼ね備えたカップホルダーに「パールファー」が新登場しました。

ホットドリンクもカップホルダーに入れれば持ち運びやすく、手首に掛ければ両手が空く優れもの！

かばんにも取り付け可能ですので、オフィスにはもちろん、秋の行楽でも活躍する商品です。

カップホルダーの紹介 ※価格はすべて税込み価格です。

【商品名】カップホルダー TY509シリーズ

【価格】各799円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100023184/

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

※中身のタンブラーは別売りとなりますパールファー

ハートキルト

チュールレザー

3WAYステンレスタンブラーの紹介 ※価格はすべて税込み価格です。

コップ・ふた付きタンブラー・カップホルダーの3通りの使い方ができるステンレスタンブラーです。結露しにくく、熱くなりにくい 真空断熱二重構造！

コンビニのコーヒーカップをそのまま入れられるのも嬉しいポイントです。

※コーヒーカップのサイズ・種類によってはうまく入らない場合があります。

キラキラのラメ加工がかわいく、持っているだけで気分が上がる商品です。

【商品名】3WAYステンレスタンブラー ラメ GM015シリーズ

【価格】1,290円

【サイズ】幅9×奥行8.9×高さ12.1cm

【満水容量(約)】470mL

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100021920s/

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

ローズモカ

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html