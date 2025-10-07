『ニューモデル速報 インポートVol.92　ルノー・ルーテシアのすべて』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 ニューモデル速報 インポートVol.92 ルノー・ルーテシアのすべて

発売日：2026年10月7日

定価：1,400円（本体価格：1,273円）

JANコード：9784779652776

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505277/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505277/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年10月7日より『ニューモデル速報 インポートVol.92 ルノー・ルーテシアのすべて』を発売いたします。

欧州No.1コンパクトとしてベストセラーを誇るルノー・ルーテシア。日本でも走りの良さと扱いやすさ、センスの良いフレンチデザインで人気です。そんなルーテシアが進化を遂げました。新しいルノーのデザインフィロソフィに基づき大きく変わったフロントマスク。エスプリアルピーヌグレードのスポーティかつエレガントな仕立て。そして欧州車ではルノーだけのフルハイブリッドシステムによる力強さと実燃費の良さが人々を惹きつけます。そんな新型ルーテシアの魅力を伝えるべく、本国フランスでの取材を敢行。生まれた地で走るルーテシアの生き生きとした姿。ルノーのデザイナーが語る新しいルーテシアのデザインなど、盛りだくさんでお届けします。

母国フランスで行なうルーテシアインプレッション。パリの街並みからハイアベレージが続く郊外の路まで、ルーテシアが輝く場所でのレポートをお届けします。

こちらは日本に場所を移してのインプレッション。ハイブリッド天国ともいえる日本で、ルノーが誇るフルハイブリッドE-TECHはどのような走りを見せるのか？

ミニクーパー、日産ノートオーラ、フィアット600HVという、日欧のパワートレーンの違うコンパクトカーたちとの比較試乗。異なる個性を見せるクルマたちの中で、ルーテシアはどんな表情を見せるのか？

新型ルーテシアの進化の程は？ フルハイブリッドE-TECHのメカニズムに加えて、改良された数々のポイントを掘り下げて紹介します。

ルーテシアで行くロングツーリング。今回の舞台は港町神戸。異国情緒あふれる街並みと、すぐ後ろに山が迫る道路事情。ルーテシアのコンパクトカーとしての魅力を探るために足を伸ばします。

