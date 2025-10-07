【TAC株式会社】Windows10から11への移行をサポート！移行ガイド＆割引特典が無料でもらえる期間限定キャンペーンを開始

Windows10サポート終了が迫る今、準備はお済みですか？

TAC株式会社

2025年10月14日にWindows10のサポートが終了します。サポートが終了すると、セキュリティ更新プログラムを含む公式サポートが受けられなくなり、サイバー攻撃のリスクが高まる可能性があります。特に、企業にとってはシステムの安定運用に支障が出る恐れがあり、早急な対応が求められます。

しかし、「どのようにWindows11へ移行すればよいのか」「移行後の操作に不安がある」といった声も少なくありません。TAC株式会社では、こうした皆さまの不安を解消し、スムーズな移行を実現するために、2025年12月25日（木）までの期間限定キャンペーンを開始しました。

Windows11への移行をサポートする3つの特典

「働き方を変えるCopilot＆Windows11」簡単登録で3つの特典プレゼント！ご登録フォームはこちらから :https://lp.tac-school.co.jp/PC-20251001-Copilot-Windows11_LP.htmlご登録（約1分）で特典をプレゼント♪

本キャンペーンでは、Windows10からWindows11への移行をスムーズに進めるための「クイックガイド」や、Windows11をより効果的に活用するための特典をご用意しました。

- Windows10から11へスムーズに移行するためのクイックガイドWindows11へのアップグレード手順や、移行時の注意点を分かりやすく解説。初めての移行でも安心して取り組めます。- 登録者限定公開のWeb体験講義（約13分）講義内容：「働き方を変えるCopilot＆Windows11」コースの「アプリやフォルダーをすばやく開くには？」 Windows11のスタートメニューやタスクバーを活用した業務効率化の方法を学べます。- 対象コースのネット申込で利用できる20％オフクーポン「働き方を変えるCopilot＆Windows11」コースでご利用いただける、期間限定の受講料20％オフクーポンをプレゼント！Windows10から11へスムーズに移行するためのクイックガイド

●はじめに

Windows11に移行するメリットは？

Windows10はこのまま使用できるの？

●PCの対応状況をチェックする

Windows10からアップグレードできる？

●アップグレードの準備をする

アップグレード前に確認すること

●実行方法を確認する

最適なアップグレード方法を検討する

働き方を変えるCopilot＆Windows11コース概要

キャンペーンの詳細はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_tushin_copilot_win11.html#entry簡単登録で3つの特典プレゼントキャンペーンはこちら＜Copilotとは？＞

「Microsoft Copilot」（Copilot Chat）は、Microsoftが提供する無料のAIアシスタントです。文章の翻訳や想像力豊かな物語の提供、さらには画像の生成など、多くのタスクをサポートすることができます。これにより、日常業務や情報収集が劇的に効率化され、生産性が向上します。Windows11へのアップグレードのタイミングで、この強力なAI機能を活用し、新しい働き方を始めましょう！

＜Windows11の新機能で業務効率アップ！AI時代の仕事術 無料版 "Microsoft Copilot” を活用しよう！＞

無料版の「Microsoft Copilot」（Copilot Chat）の豊富な活用事例と具体的な操作方法を学習します。業務を効率化するテクニックから、創造的なアイデアを広げる活用法まで、すぐに実践できるスキルを習得できます。さらに、Windows 11で追加された新機能や便利な操作、エクスプローラーの効率的な活用方法、快適な作業環境を整えるポイントもご紹介。Windows 11への移行に合わせて、あなたのスキルもアップデートしましょう！

※「働き方を変えるCopilot＆Windows11」コースには、有料版のOfficeを操作する「Microsoft 365 Copilot」や「Copilot Pro」の内容は含まれておりません。

働き方を変えるCopilot＆Windows11コース概要講義で学べるMicrosoft Copilotの実践的な活用例コースの詳細はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_tushin_copilot_win11.html働き方を変えるCopilot＆Windows11コース2025年秋のおすすめコース10％オフクーポン【この秋おすすめコース】

Excel データベース＆ピボットテーブルコース

煩雑なデータ処理を効率化することで、作業時間を大幅に短縮できます。データ入力や整理から、ピボットテーブルを使った多角的なデータ分析までを学べる充実の内容で、実務に直結するスキルを習得できます。

コースの詳細はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_tanka_tushin_excel_db_pivot.htmlExcel データベース＆ピボットテーブルコース

Web体験講義

対象コースで使用している講義動画を一部無料で公開しています。

＜動画チャンネルページ＞

無料登録で、実際に操作しながら学べるハンズオンセミナーも公開中です。そのほか、資格試験の出題範囲やパソコンのスキルアップに役立つコンテンツを公開しています。

講義で使用するテキスト見本もご用意していますので、是非ご覧ください。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/tacchannel.html

TAC株式会社 概要

◀Hands-Onセミナー公開中

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号