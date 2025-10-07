2025年12月12日(金)より「フラワーミッフィー」にて、人気商品「着せかえほわほわぬいぐるみ」が大きくなった「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が順次登場！
※画像はイメージです
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武) の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、足裏がデイジーのデザインの「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が登場いたします。フラワーミッフィーオンラインショップでは2025年12月12日(金)、フラワーミッフィー各店では12月13日(土)より順次発売いたします。また、2025年10月10日(金)より全国のフラワーミッフィーとフラワーミッフィーオンラインショップにて先行予約を開始し、ご予約いただいたお客さまへ先着でぬいぐるみがすっぽり入るサイズの、「タグ付き不織布ラッピングバッグ」をプレゼントいたします。
■「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」について
フラワーミッフィーオンラインショップでは2025年12月12日(金)、フラワーミッフィー各店では12月13日(土)より、フラワーミッフィーで人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま大きくなったような、思わずぎゅっと抱きしめたくなるようなサイズ感の「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」が登場いたします。
足裏にあしらったデイジー柄はそのままに、胸元にお花型のボタンが付いたピンクのワンピースを着用した、フラワーミッフィーオリジナルのぬいぐるみです。ふわふわとした質感が特徴的で、底面に綿が詰め込まれているので、ひとりで座ることが可能。ベッドやソファに座らせるだけで、ミッフィーといっしょに暮らしているような気分に浸れます。
本アイテムは2025年10月10日（金）より、全国のフラワーミッフィーの店頭とフラワーミッフィーオンラインショップにて予約を開始。また、ご予約いただいたお客さまに先着で、ぬいぐるみがすっぽり入るサイズの「タグ付き不織布ラッピングバッグ」をプレゼントいたします。
淡いピンクのカラーが愛らしいミッフィーとの暮らしを、ぜひお楽しみくださいね。
■先行予約特典について
※画像はイメージです
内 容 ：「タグ付き不織布ラッピングバッグ(非売品)」をプレゼント
対 象 ：「Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク」をご予約いただいたお客さま
実施店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ
期 間 ：2025年10月10日(金)～なくなり次第終了
備 考 ：ご予約のお客さま限定、先着順でのお渡しです。
■予約販売について
《フラワーミッフィーでの予約販売について》
予約方法：各店店頭にてご予約を受け付けいたします。電話でのご予約は受け付けておりません。
予約受付期間：2025年10月10日(金)～12月7日(日)まで 予約期間内でも予定数量に達し次第、受け付けを終了いたします
お引渡し期間：2025年12月13日(土)より
《フラワーミッフィーオンラインショップでの予約販売について》
予約方法：予約受付ページにて申し込み(https://x.gd/Hhd85)
予約受付期間：2025年10月10日(金)10:00～12月7日(日)23:59まで
お届け予定期間：2025年12月13日(土)より順次お届け
送料 ：全国一律1,100円（税込）
備考：予定数に達し次第、予約販売分の受付終了いたします。発売日当日に、店頭とオンラインで予約分とは別に販売を行います。以降は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。
■商品詳細
足裏のデザインはデイジーの小花柄
胸ポケットの「Flower Miffy」の刺しゅう
サイズイメージ
商品名 ：Flower Miffy おおきなほわほわぬいぐるみ デイジーピンク
価 格 ：26,400円(税込)
サイズ ：W370×H610mm
素 材 ：ポリエステル
取扱店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ
備 考 ：オンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売（27,170円/税込）です。
■フラワーミッフィーについて
オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。
公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/
X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy
Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/
フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/
■店舗情報
店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ
店名：フラワーミッフィー 浅草店
住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com