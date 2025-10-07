【〈第２回〉『VERY』ベストアウター大賞2025】アウター160着の中から読者＆チーム『VERY』がリアル投票で決定！

株式会社光文社

2024年11月発売号で初開催した「『VERY』ベストダウン大賞」。読者より「ダウン以外のアウターも見たい！」という声を多数いただき、2025年は「ベストアウター大賞」にパワーアップ致しました。

アパレルブランド様より「推しアウター」をエントリーいただき、一次選考を通過したアイテムと、編集部推薦枠のアウター全160着の中から7月下旬に編集部スタッフと読者合計60名が数多くのアウターを試着のうえ、投票を実施。

1人につき大賞１点と副賞4点を選び、受賞アイテムが決定致しました。

受賞ブランド様には、「受賞ロゴ」を有料でご提供する取り組みも実施し、多くのブランド様に「『VERY』ベストアウター受賞ロゴ」をご活用頂くことも決定しています。

2026年は10月７日発売号（11月号）で開催予定です。

【大賞】

DEPAREILLE DOUBLE FACE PONCHO COAT \143,000（税込）

ブランドがデビューしてちょうど３年が経つタイミング、審美眼を養いつくした皆様にデパリエのアウターを選んでいただいたことは、特別な意味を持ちます。背筋が伸びる思いです。ありがとうございます！皆様のご期待に応えていけるように邁進していきます。（PR 木村夏子さん）

【優秀賞】

◎ebure ジロンラムメルトン ショートブルゾン \121,000（税込）

◎ANAYI フェイクミンクファージレ \57,200（税込）

◎LE PHIL ナイロンウエストベルトパフィージャケット \66,000（税込）

【ダウンアウター賞】

・WOOLRICH

・CANADA GOOSE

・DUNO

・DUVETICA

【ショートアウター賞】

・TATRAS

・PYRENEX

・MUJI Labo

【ロングアウター賞】

・Demi-Luxe BEAMS × Barbour

・２３区

【コスパ賞】

・Mila Owen

・ROPE PICNIC

・COMME CA ISM

・RONEL

【機能性賞】

・HEREIAM

・UNFILO

【ジレ賞】

・Chaos

・theory luxe

【ブルゾン賞】

・uncrave

・HERNO

・HYKE

【チームVERY賞】

・SANTE BY ETRE TOKYO

・CAPE HORN

・UNIQLO

・Arpege story

・MACKAGE

・emmi

・AURALEE

・TODAYFUL

