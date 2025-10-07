【松坂屋上野店】上野パンダファミリーデザインの広告幕がエコバッグに！　「アップサイクルエコバッグプロジェクト　第８弾」

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店は、１０／８（水）～１１／４（火）、使用済みの屋外広告幕をエコバッグに作り変える「アップサイクルエコバッグプロジェクト」を実施いたします。

第８弾となる今回は、２０２４年１２月開催の全館企画「ＨＡＰＰＹ ＰＡＮＤＡＦＵＬ ＨＯＬＩＤＡＹＳ」で使用した上野パンダファミリーデザインの広告幕をアップサイクル。店頭の対象売場または大丸松坂屋オンラインストア（対象商品）で１会計税込４,４００円以上お買いあげのうえ、ご応募いただいた方の中から、抽選で１５０名様にプレゼントいたします。使用済みの広告幕をエコバッグにアップサイクルし、お客様にご使用いただくことで、レジ袋（プラ）の削減と広告幕焼却処分時のＣＯ２削減につなげることを狙いとしています。

アップサイクルエコバッグプロジェクト 第8弾

上野パンダファミリーデザインの広告幕をミニサイズのエコバッグにアップサイクル！

「毎日パンダ」こと高氏さんが撮影した、上野パンダファミリー（リーリー、シンシン、シャンシャン、シャオシャオ、レイレイ）の写真を使用した屋外広告幕を、ミニサイズのエコバッグに作り変えました！

■２０２４年１１月２７日（水）→１２月２５日（水）「ＨＡＰＰＹ ＰＡＮＤＡＦＵＬ ＨＯＬＩＤＡＹＳ」にて掲出

※屋外広告幕のサイズ 縦約２０ｍ×横約４ｍ

当選点数：１５０点

サイズ 高さ約２３.５（持ち手含まず）×幅約２１.５×奥行き約９.５ｃｍ

■応募期間：２０２５年１０月８日（水）１０時→１１月４日（火）２３時５９分

■商品のお届け時期：２０２６年１月中旬頃発送予定

■応募方法

店頭の対象売場または大丸松坂屋オンラインストア（対象商品）で１会計税込４,４００円以上お買いあげいただき、レシートまたはご注文完了メールをお手元にご用意のうえ、特設ページよりご応募ください。応募が１５０件を超えた場合、抽選となります。

※お一人様何度でもご応募可能ですが、当選はお一人様１点までとなります。

■特設ページ：https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251008_pandaecobag.html

■注意事項

※販売は一切ございません。

※１点１点、色・柄が異なります。お選びいただくことはできません。

※特設ページの注意事項をご確認のうえ、お申込みください。

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。電話・メールでの当選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※転売は固くお断りいたします。