ドウデュース、ディープボンド、メジロドーベル・・・競走馬たちの次のキャリアや余生の様子を関係者に直撃取材。10月9日発売『もうひとつの引退馬伝説2 ～関係者が語るあの馬たちのその後』法人特典情報公開！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『もうひとつの引退馬伝説2 ～関係者が語るあの馬たちのその後』を、2025年10月9日(木)に発売します。

発売後、競馬ファンを中心に大きな反響を呼んだ『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後』の第２弾！

競走馬の引退後の行き先は、種牡馬や繫殖牝馬になる他、乗馬、馬術競技、ホースセラピー、伝統行事や農業で活躍したりなど多岐に渡ります。

前作につづき今回も引退した有名競走馬28頭にスポットを当て、そのセカンド・サードキャリアや余生の様子を関係者に直撃取材。現在の役割や仕事ぶり、素顔はどんな馬なのか、繋養中のエピソードなどなど、現役時代とは異なる新たな一面や魅力を盛りだくさんで紹介。

長く引退馬支援に取り組まれているJRA調教師・福永 祐一氏とTCC Japan 代表取締役・山本 高之氏のスペシャル対談、馬場馬術 東京オリンピック日本代表・林伸伍氏によるスペシャルインタビューも収録しています。

近年ソーシャルゲームの人気もあり、往年の名馬を中心に競走馬の余生が世界的に注目されるようになっています。この本をきっかけに、引退競走馬の行く末について、より多くの人に関心を持って欲しいと願っています。

もうひとつの引退馬伝説２～関係者が語るあの馬たちのその後

編：マイクロマガジン引退馬取材班

ISBN：9784867168509

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

発売日：2025年10月9日

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1994

もうひとつの引退馬伝説 ～関係者が語るあの馬たちのその後

編：マイクロマガジン引退馬取材班

ISBN：9784867166260

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

発売日：2024年09月13日

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1739

