ホビー通販大手『あみあみオンラインショップ』のLINE公式アカウントがスタート!!
大網株式会社
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」のLINE公式アカウントを開設いたしました。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
【あみあみLINE公式アカウント】
・友だち追加はこちらから(https://promotion.amiami.jp/line_amiami_intro?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=line_amiami_release)
※詳細についてもこちらのページからご確認ください。
【機能の一部をご紹介】
・おすすめ商品をお届け
新着商品やセール情報など、あなたにぴったりのアイテムをご紹介します。
・マイカテゴリー機能
お好きなジャンルを選んで、メニューを自分好みにカスタマイズ！
・リッチメニューでらくらく操作
[ランキング] [新着商品] [セール] [マイページ]など、よく使うページにすぐアクセスできます。
・あなたの閲覧履歴に応じたレコメンド配信
気になる商品を見逃さないよう、閲覧後におすすめ商品をお届けします。
ぜひ「友だち追加」して、あみあみの最新情報をチェックしてみてください。
(C)amico
