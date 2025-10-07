ホビー通販大手『あみあみオンラインショップ』のLINE公式アカウントがスタート!!

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみオンラインショップ」のLINE公式アカウントを開設いたしました。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

【あみあみLINE公式アカウント】

・友だち追加はこちらから(https://promotion.amiami.jp/line_amiami_intro?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=line_amiami_release)

※詳細についてもこちらのページからご確認ください。

【機能の一部をご紹介】

・おすすめ商品をお届け

新着商品やセール情報など、あなたにぴったりのアイテムをご紹介します。

・マイカテゴリー機能

お好きなジャンルを選んで、メニューを自分好みにカスタマイズ！

・リッチメニューでらくらく操作

[ランキング] [新着商品] [セール] [マイページ]など、よく使うページにすぐアクセスできます。

・あなたの閲覧履歴に応じたレコメンド配信

気になる商品を見逃さないよう、閲覧後におすすめ商品をお届けします。

ぜひ「友だち追加」して、あみあみの最新情報をチェックしてみてください。



(C)amico

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)