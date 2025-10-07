正しい姿勢で学習をサポート！成長に寄り添う多機能学習チェアを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、正しい姿勢をキープして学習をサポートする多機能学習チェア「150-SNCK64BL」を発売しました。

おすすめポイント

・正しい姿勢を自然にキープできる

・成長に合わせて無段階で高さ調節できる

・丸洗いできるカバー付きで長く清潔に使える

掲載ページ

学習チェア キッズチェア 学習椅子 学習机用チェア 子供用学習チェア 姿勢サポートチェア 成長チェア ダブルバック ブルー ピンク

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCK64BL

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCK64P

商品特長

●正しい姿勢を自然にサポート

左右分割された背もたれが体の動きに合わせてフィットし、正しい姿勢を自然に保ちます。学習時の猫背や前傾姿勢を防ぐことで集中力が高まり、長時間の学習や作業でも疲れにくくなります。健康的な姿勢習慣を身につけるサポートチェアです。

●成長に合わせて長く使える

足置きの高さや背もたれの奥行きは成長に応じて調整可能。座面もガス圧昇降でラクに高さを変えられるため、子どもから大人まで長く使用できます。一度の購入で成長段階に合わせた快適な学習環境を実現します。

●快適さを追求した座り心地

極厚モールドウレタンの座面はふかふかで耐久性にも優れ、長時間座ってもへたりにくい仕様です。学習や在宅ワークなど、日常のあらゆるシーンで快適な座り心地を提供し、集中力と効率を高めます。

●清潔に保てるカバー付き

背もたれと座面には取り外して洗えるカバーを採用。食べこぼしや汗による汚れも気にせず、清潔に保ちながら長期間使用できます。毎日の使用に安心感を与え、衛生面に配慮したチェアです。

●安心設計と収納のしやすさ

誤作動を防ぐストップキャスターや、床を傷つけにくいウレタンキャスターを採用。さらにアームレストは跳ね上げ式で、使わないときは机の奥までスッキリ収納可能です。

商品詳細

