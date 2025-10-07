アイドルが生出演！？DMM GAMESが贈る新作アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』ちょっと早いハーフアニバーサリーの情報を解禁する生放送を10月27日20時より実施！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、新作アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』は、2025年10月27日（月）20時よりちょっと早いハーフアニバーサリー情報を解禁する生放送を実施いたします。
■公式サイト
https://siprj.com(https://siprj.com)
■公式X
https://x.com/s_i_project(https://x.com/s_i_project)
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT(https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT)
■声優陣がリアルタイムで実演！さらにMCにはマフィア梶田さんが決定！
10月27日（月）20時より、『STELLAR IDOL PROJECT』公式YouTubeチャンネルにて特別番組「ルクスるTV vol.1～ちょっと早いハーフアニバーサリースペシャル～」の配信が決定いたしました。
番組では、MCのマフィア梶田さんと共に、出演声優陣がリアルタイムでアイドルを演じながらお届けし、作品の世界観をそのままに楽しめる内容となっています。
さらに、ハーフアニバーサリーに向けた新情報や初公開コンテンツなど、盛りだくさんの発表を予定しています。ぜひご期待ください。
■番組名
ルクスるTV vol.1～ちょっと早いハーフアニバーサリースペシャル～
■配信日時
2025年10月27日（月）20:00～
■配信媒体
YouTube：https://youtube.com/live/uKacTf4sWqk(https://youtube.com/live/uKacTf4sWqk)
■出演者 ※敬称略、順不同
夜乃すずか（榊原ゆい https://x.com/YuiSakakibara(https://x.com/YuiSakakibara)）
元木もえ（胡桃ふゅ https://x.com/kurumihuyu963(https://x.com/kurumihuyu963)）
瑠奈ここあ（歩サラ https://x.com/ayumi_sarah(https://x.com/ayumi_sarah)）
MC：マフィア梶田（https://x.com/mafia_kajita）
※配信内容・出演者については、予告なく変更となる場合があります。
■本日20:00よりアイドルPV公開！公開記念キャンペーンも開催！
開催期間：2025年10月7日（火）20:00 ～ 2025年10月27日（月）19:59
生放送を記念して本日20:00より各アイドルPVを公式YouTubeチャンネルと公式Xにて生放送前日まで毎日公開いたします。また公開に合わせて公式Xではリポストキャンペーンを開催予定です。
最大1万円分のAmazonギフトカード番号またはオリジナル壁紙のどちらかが必ず当たります。期間中は毎日参加可能となりますので、ぜひご参加ください。
お問い合わせは『STELLAR IDOL PROJECT』のサポート窓口（https://contact.games.dmm.com/game/contact/siprj_652934(https://contact.games.dmm.com/game/contact/siprj_652934)）までお願いいたします。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
■『STELLAR IDOL PROJECT』とは？
DMM GAMESが贈る新作アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』は、かんたん操作で遊べる！
放置（はなれ）ていてもアイドルが成長する育成RPGです。
【あらすじ】
「あなたと一緒に、アイドルとその先へ」
アイドルたちと共に事務所を立ち上げ、光り輝く夢の舞台へ!!
輝き方を知らない原石たちをアイドルという星に育てる、光に満ちた物語――。
がんばる美少女がトップアイドルとして輝く夢と、プロデューサーとして世界一のアイドルを育てる夢。
互いの光を道標に、共に夢の舞台を目指す、アイドルドリームストーリー!!
【ゲームシステム】
簡単な操作と放置でどんどん成長していくアイドルたち。
盛りだくさんのオリジナル楽曲＆ストーリーコンテンツをライブ感覚で楽しめます♪
【製品概要】
▼ゲームプレイはこちら！
https://games.dmm.com/detail/siprj_652934
タイトル：STELLAR IDOL PROJECT
ジャンル：放置型アイドル育成RPG
プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ DMM GAMESストア
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)2025 EXNOA LLC