本日エントリー開始！Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』発売記念【＠Loppi・HMV限定】追加オフラインイベント開催決定！「追加ラッキードローイベント」にも新絵柄が登場！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶ 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124/)

このたび、2025年8月27日(水)に発売されたStray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』の発売を記念し、＠Loppi・HMV限定での「追加オフラインイベント」の開催、「追加ラッキードローイベント」の実施が決定いたしました。

既に発表されている、サイン会やハイタッチ会など、総計11,040名様ご招待の発売記念オフラインイベントに、今回さらに追加となるオフラインイベント開催が決定いたしました！本日2025年10月7日(火)12：00以降、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて対象商品をご購入いただいた方へ、2026年1月30日(金)に東京・ベルサール高田馬場にて開催される「追加オフラインイベント」に応募できるエントリーカードをお渡しいたします。

また、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて対象商品をご購入いただいた方に、限定フォトカードがランダムで1枚（全9種）必ず当たる【＠Loppi・HMV限定】「追加ラッキードローイベント」の実施も決定！既に実施中の「ラッキードローイベント」絵柄A・絵柄Bに続く、新たな"絵柄C"が登場！全て【＠Loppi・HMV限定】の特別な絵柄となっていますので、お楽しみに！

さらに、9月末まで開催され、お客さまにご好評をいただいたレシートキャンペーンのリピート実施も決定いたしました！全国のHMV店舗限定で対象商品をご購入いただいた方に、2025年10月8日(水)～2025年10月23日(木)の期間、日替わりでメンバーの直筆サインとオリジナルメッセージが印字されたレシートをお渡しいたしますので、こちらもお見逃しなく！

＼NEW／【＠Loppi・HMV限定】Stray Kids THE 4TH ALBUM『KARMA』発売記念企画

１. Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念 「追加オフラインイベント」

2025年10月7日(火)12：00以降に、全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて対象商品をご購入いただいた方へ、発売記念「追加オフラインイベント」に応募できるエントリーカードをお渡しいたします。

イベントにご当選された方は、2026年1月30日(金)に東京・ベルサール高田馬場にて開催される「追加オフラインイベント」にご参加いただくことができます。

※ご当選された方は、オフラインイベント当日にご本人確認を行いますので、公的身分証明書（写真付き）を必ずお持ちください。お持ちいただけない場合は参加をお断りいたします。

※顔写真付き以外の身分証明書は対象外となります。あらかじめご確認の上お申し込みください。

【＠Loppi・HMV限定】Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』発売記念

「追加オフラインイベント」概要

＜日程・会場＞

・日程：2026年1月30日(金)

・会場：東京・ベルサール高田馬場

(https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_takadanobaba/)

※参加方法・詳細は当選された方にご案内します。

※開催日程・会場は予定となり、変更となる可能性がございます。

＜イベント内容＞

・全員サイン会／30名様

・個別サイン会／240名様(各メンバー30名様)

・全員ハイタッチ会／600名様

・個別ハイタッチ会／4,000名様(各メンバー500名様)

・ユニットハイタッチ会／400名様(各ユニット100名様)

ユニットA：バンチャン、フィリックス

ユニットB：リノ、アイエン

ユニットC：チャンビン、スンミン

ユニットD：ヒョンジン、ハン

・全員お見送り会／250名様

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(CEREMONY VER. / HOORAY VER.)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(ACCORDION VER.)(ランダムカバー・バージョン)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(COMPACT VER.)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(SKZOO VER.)(ランダムカバー・バージョン)

【抽選エントリー受付期間】

▼1回目受付

抽選エントリー期間：2025年10月7日(火)12:00～10月13日(月・祝)23:59

抽選結果発表：10月17日(金)15:00予定

▼2回目受付

抽選エントリー期間：2025年10月14日(火)12:00～10月19日(日)23:59

抽選結果発表：10月23日(木)15:00予定

▼3回目受付

抽選エントリー期間：2025年10月20日(月) 12:00～10月26日(日)23:59

抽選結果発表：10月30日(木)15:00予定

※抽選結果はメールが配信されます。下記に記載の2つのドメインを受信できるように必ず設定してください。

＜受信可能ドメイン＞l-tike.com / ent.lawson.co.jp

※当選落選メールが未着の場合でも、エントリー受付サイトよりご確認いただけます。詳細は、エントリー受付サイトにてご確認をお願いいたします。

※必ず特設ページにてご案内を全てご確認いただき、対象商品のご購入・エントリーをお願いいたします。

▶『KARMA』発売記念「追加オフラインイベント」のエントリー方法や注意事項等の詳細は、以下特設ページをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124/

２.【＠Loppi・HMV限定】「追加ラッキードローイベント」実施決定！

全国のHMV店舗・HMV&BOOKS online・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて、対象商品をご購入いただいた方に、限定フォトカードがランダムで1枚（全9種）必ず当たる「追加ラッキードローイベント」を開催いたします。下記期間より、新たに"絵柄C"の追加が決定！

【＠Loppi・HMV限定】ラッキードロー特典 絵柄C

■フォトカードC（全9種・ランダム）

・実施期間：2025年10月7日(火)12：00～無くなり次第終了

【販売場所】

・全国のHMV店舗(record shop、HMV SPOT店舗含む)

※HMV店舗でご購入の方は、絵柄A、絵柄B、絵柄Cのどのラッキードローにご参加希望か、レジにてお選びください。

※ラッキードローイベントは先着でご参加いただけるイベントです。対象商品をご購入の際に、ラッキードローの絵柄をお選びいただきますが、店頭の在庫状況により各絵柄のご希望を承れない可能性がございます。

▶店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/list/

・HMV＆BOOKS online

＜2025年10月7日(火)12：00～2025年10月8日(水)23：59の期間＞

⇒「HMVモバガチャサイト」より、対象のカートからご購入ください。

▶HMVモバガチャサイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/251002138/

＜10月9日(木)0：00以降の期間＞

⇒HMV&BOOKS onlineからご購入いただけます。必ず「絵柄C」対象の専用カートよりご購入ください。他のカートからのご購入は対象外となります。

・全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi

▶お申し込み方法：https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124//#loppi

【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(CEREMONY VER. / HOORAY VER.)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(ACCORDION VER.)(ランダムカバー・バージョン)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(COMPACT VER.)

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』(SKZOO VER.)(ランダムカバー・バージョン)

※その他のバージョンはラッキードローイベント対象外となります。

※特典はなくなり次第終了となります。

▶その他詳細・注意事項は、以下特設ページをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124/

３.【HMV店舗限定】レシートキャンペーンのリピート実施決定！

期間中にHMV店舗で対象商品をご購入いただいた方に、日替わりでメンバーの直筆サインとオリジナルメッセージが印字されたレシートをお渡しいたします。ぜひこの機会に、限定のレシートをゲットしてください！

※9月23日～9月30日に実施していたレシートキャンペーンと同様のサイン・オリジナルメッセージを印字いたします。

・実施店舗：全国のHMV店舗（HMV＆BOOKS online、HMV record shop除く）

・配布期間：2025年10月8日(水)～2025年10月23日(木)



【日程・メンバー】

10月8日(水) ／10月16日(木)：バンチャン

10月9日(木) ／10月17日(金) ：リノ

1０月10日(金) ／10月18日(土) ：チャンビン

1０月11日(土) ／10月19日(日) ：ヒョンジン

1０月12日(日) ／10月20日(月) ：ハン

1０月13日(月・祝) ／10月21日(火)： フィリックス

1０月14日(火) ／10月22日(水) ：スンミン

1０月15日(水) ／10月23日(木) ：アイエン



【対象商品】

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（CEREMONY VER. / HOORAY VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（ACCORDION VER.）（ランダムカバー・バージョン）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（COMPACT VER.）

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』（SKZOO VER.）（ランダムカバー・バージョン）

※その他のバージョンは対象外となります。

▶その他詳細・注意事項は、以下特設ページをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/250724124/

Stray Kids THE 4TH ALBUM 『KARMA』 商品情報

CEREMONY VER. / HOORAY VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (CEREMONY VER.+HOORAY VER.)【2種セット】

■THE 4TH ALBUM: KARMA (CEREMONY VER./ HOORAY VER.)(ランダムカバー・バージョン)

ACCORDION VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (ACCORDION VER.)(ランダムカバー・バージョン)

COMPACT VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (COMPACT VER.)

SKZOO VER.

■THE 4TH ALBUM: KARMA (SKZOO VER.)(ランダム・バージョン)

KARMA VER. (LIMITED)

■THE 4TH ALBUM: KARMA (KARMA VER.)【限定盤】

※本商品は各施策の対象外となります。

Stray Kids公式サイト：https://www.straykidsjapan.com/