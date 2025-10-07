敏感肌化粧品市場売上No.1*¹の「Curel（キュレル）」から、お手入れを底上げする新たな提案 花王Fine Fiber技術*²を活用した『ハンドケアマスク』『かかとケアマスク』発売

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curel（キュレル）」から、花王Fine Fiber技術*²を活用した、独自開発の2層構造*³シートタイプの『キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク』（4枚入・全2種）と、『キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク』（6枚入・1種）を、2025年10月11日（土）より発売します。肌荒れやカサつき等をくり返しがちな乾燥悩みをもつ方のお手入れを底上げする、スキンケアあとの新たな提案です。

商品情報URL：https://www.kao.co.jp/curel/special/oteiresokoagemask/(https://www.kao.co.jp/curel/special/oteiresokoagemask/)

【発売背景】

「Curel」は、誕生以来、皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目し、乾燥性敏感肌で悩む方々のＱＯＬ向上に貢献するスキンケア提案をしてきました。

今回、乾燥悩みについて調査したところ、からだの「カサつき」が一番気になる部位は手が約73％*⁴、続いてかかとが約65％*⁵と、多くの方が手やかかとのカサつきに悩んでいることがわかりました。手においては、敏感肌の方の約5割の方が1日に3回以上ケアを行うこともわかっています*⁴。

一方、かかとにおいては、ストッキングやタイツ等を履くときにカサついた部分がひっかかる、サンダルを履きたいのにカサついたかかとが見えてしまう、といった悩みを多くの方がもっています*⁶。また、これらの乾燥悩みがあるにもかかわらず、毎日ケアしていない人が全体の約7割にのぼることもわかりました*⁷

そこで、このような乾燥悩みをもつ方々のお手入れを底上げする新たな提案として、直径1ミクロン以下の極細繊維で積層型の極薄膜を形成する花王Fine Fiber技術*²を活用した“シートタイプ”のマスクを開発しました。

【商品特長】

『キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク』と『キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク』は、それぞれ花王Fine Fiber技術*²を活用した独自開発の極細繊維層をもつ“シートタイプ”のマスクです。肌側の極細繊維層（Fine Fiber層）と外側の伸縮繊維層から形成された独自開発の2層構造*³シートは、通気性を保ちながら、保湿クリーム等の製剤を肌の上にとどめ、肌とシートの間に湿潤環境*⁸を保ちます。クリーム等でスキンケアしたあとに着用するだけで、ガサガサな手肌やかかとをしっとり包み込み、寝ている間にお手入れを底上げします。

『キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク』

4枚入 全2種（M・L）

肌荒れ・カサつきをくり返しがちな乾燥性敏感肌のお手入れを底上げする、独自開発2層構造*³シートのハンドケアマスク。

● ハンドクリーム等をつけたあとの手にはめるだけで、肌を締めつけずやさしく包み込みます

● 肌とシートの間の湿潤環境*⁸を保つ、特殊な2層構造*³のシートは、内側の極細繊維がハンドクリーム等を肌の上にとどめながら、外側はさらさら。寝具を汚す心配もありません

● 水仕事などの過酷な状況にさらされるガサガサ手肌をなめらかにしっとり包み込み、摩擦刺激から肌を守ります

● 一晩中ハンドクリーム等がとれにくく、また、スマートフォン操作も可能です

＜肌に触れることを考えた設計＞

● 皮膚科医協力のもと乾燥性敏感肌の方による使用テスト済み※ ● アレルギーテスト済み※

● 乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み※（パッチテスト：皮膚に対する刺激性を確認するテストです）

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

『キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク』

6枚入（ワンサイズ：22～26cmが目安）

肌荒れ・カサつきをくり返しがちな乾燥性敏感肌のお手入れを底上げする、独自開発2層構造*³シートのかかとケアマスク。

● かかとに保湿クリーム等をつけたあとにはくだけで、一晩中快適にフィット

● 肌とシートの間の湿潤環境*⁸を保つ、特殊な2層構造*³のシートは、内側の極細繊維が、保湿クリーム等を肌の上にとどめながら、外側はさらさら。保湿クリームを塗ってもしみ出さず、床も寝具も汚しません

● ガサガサかかともなめらかにしっとり包み込み、寝具、靴下やスリッパ等へのひっかかりからも保護します

● 日中はいたまま、お過ごしいただくこともできます

＜肌に触れることを考えた設計＞

● アレルギーテスト済み※

● 乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み※（パッチテスト：皮膚に対する刺激性を確認するテストです）

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。

*1 インテージSRI+敏感肌用化粧品市場2024年1月～2024年12月 シリーズ別金額シェア

*2 機器を用いて極細繊維を吐出し、積層型の極薄ヴェールをつくる花王独自の技術

*3 内側は髪の毛の100分の1程の細さの極細繊維、外側は伸縮性の高い繊維を合わせた独自の2層構造

*4 15-79歳、女性、2024年2月、N=1,200（花王調べ）

*5 15-79歳、女性、2024年2月、N=960（花王調べ）

*6 20‐59歳、手足の乾燥・敏感意識のある女性、2024年9月、N=50（花王調べ）

*7 18-65歳、かかとの乾燥を気にしている女性、2025年5-6月、N=1,788（花王調べ）

*8 蒸れにくく、湿度を保った環境

【キュレルブランドについて】

『キュレル』は1999年に乾燥性敏感肌を考えて誕生したブランドです。フェイスケア・ボディケア・頭皮ヘアケア製品までラインナップ。フェイスケア・ボディケア・頭皮ヘアケアラインにおいては、洗浄から保湿まで一貫して「セラミド」に着目。赤ちゃんから年齢を重ねた方まで。顔、からだ、頭皮まで、やさしい使い心地にまでこだわった製品を提案しています。

■キュレル ブランド情報はこちら

https://www.kao.co.jp/curel/

■『キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク』

『キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク』の商品情報はこちら

https://www.kao.co.jp/curel/special/oteiresokoagemask/