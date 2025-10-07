【医療業界の方向け】無料提供中の医療機関データベース（医科、歯科、薬局のマスタデータ）更新のお知らせ

フロッグウェル株式会社


フロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)では、医療機関（病院・クリニック等）・社会福祉施設・医薬/医療機器のメーカー・医薬/医療機器の販売会社の方限定で、医療機関データベースを作成するためのマスタ(医科、歯科、薬局)を無料で提供しております。（上記以外の方には、有料販売となります。）



このたび、提供している医療機関マスタ(医科、歯科、薬局)のデータを更新いたしましたのでお知らせいたします。



医療機関マスタのデータを分析することで、マーケティング活動、商品開発、営業活動など、さまざまなビジネスへの活用ができます。



医療業界の関係者の方は、是非この機会にお申し込みください。



また、マスタを提供している法人の方を対象に、活用方法についてアドバイスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご希望の方には、以下リンクよりサンプルの配布(ダウンロード)を行っております。


https://frogwell.co.jp/master-sample/

▶︎▶︎▶︎お問い合わせ・お申し込み先◀︎◀︎◀︎
お申込み方法 :以下のお問い合わせフォームに「無料マスタ希望」の旨を記入し、送信してください。
https://frogwell.co.jp/master/#master-form
※提供に際しまして、条件があり、内容確認後、利用申込書をご提出いただいております。受け取り確認後、すぐに提供開始いたします。



【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム