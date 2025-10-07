SBCメディカルグループ、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」をEnjinに提供開始

SBC Medical Group Holdings Inc.

湘南美容クリニックをはじめ、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）が提供する法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」が、株式会社Enjin（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：本田 幸大、以下「Enjin社」）に採用されたことをお知らせいたします。

企業の福利厚生は、健康経営やウェルネス支援を軸に大きく進化を遂げています。従業員の健康維持はエンゲージメントや生産性の向上、さらには離職防止にも直結するため、企業による積極的な取り組みが求められています。近年では、美容医療や生殖医療などの先進的な福利厚生を導入し、従業員が自分らしいライフスタイルを実現できるよう支援する企業が増えています。

Enjin社は、「社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く輩出すること」をPurpose（存在意義）に掲げ、PRコンサルティングサービス事業およびメディアプラットフォームサービスを展開。クライアントやステークホルダーに価値と利益を提供するだけでなく、社会全体に良い影響をもたらすことを企業の使命としています。近年は、女性社員が約半数を占めるようになり、ライフスタイルやキャリアの多様化に対応した、長く安心して働ける職場環境づくりにも注力しています。PR業務は人とのつながりや発信力が求められる一方、従業員自身のコンディション維持も欠かせません。同社では、従業員が安心して輝ける環境を整えることで、一人ひとりのウェルビーイングを支え、社会に貢献できる人材育成を目指しています。こうした考えのもと、従業員の健康とウェルビーイングをさらに支援する取り組みの一環として、「SBC Wellness」の導入を決定しました。これにより、Enjin社では本プログラムを通じて、以下のようなサービスを利用できるようになります。

●美容医療支援：スキンケア治療やアンチエイジング施術を特別価格で受診

●歯科治療：ホワイトニングや矯正治療などの歯科サービス

●生殖医療サポート：卵子凍結や不妊治療支援（SBC提携クリニックで対応）

●VIPコンシェルジュサービス：LINE・専用回線で施術相談や予約代行を実施

SBCは、国内外258院におよぶクリニックネットワークを活かし、美容医療のみならず、皮膚科、歯科、AGA治療、婦人科、不妊治療、眼科、整形外科、再生医療など幅広い分野で経営支援を展開しています。企業の持続可能な成長の基盤は人であるとの考えから、今後も、「SBC Wellness」を通じて、従業員の健康と働きがいを支援する企業の取り組みを後押ししてまいります。

福利厚生プログラム「SBC Wellness」について

健康的で清潔感のある印象を維持するためのサポートを提供します。このプログラムは、SBC VIPコンシェルジュがお悩みを伺い、施術内容やクリニック選びのアドバイスをLINE※・VIP専用回線などで提供し、美容医療が初めての方でも安心して施術を受けられる環境を整えます。お客様に代わって、ご希望に合ったクリニックの紹介や予約を代行し、スケジュール調整をサポートいたします。SBCの各種キャンペーン情報より、最もお得な価格で施術を受けられるよう手配いたします。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

法人向け総合コンサルティング

企業のニーズに合わせたカスタマイズ可能な福利厚生プランを提案し、従業員満足度の向上をサポートします。一例として、不妊治療や卵子凍結を含むサポートは、GAFAをはじめとする米国大企業で採用されており、従業員のライフプランを尊重し、安心して働き続けられる環境を提供する一助となっています。本プログラムはSBCのクリニックネットワーク「六本木レディースクリニック」「神奈川レディースクリニック」で対応いたします。

SBC Wellness専用サイト：https://sbc-wellness.com/

SBC Wellness担当へのお問い合わせ：sbc-wellness@sbc.or.jp

株式会社Ｅｎｊｉｎ

「あらゆる価値を可視化する」ことをミッションに、社会全体の幸福度向上に貢献できるサービスの提供を目指しています。その一環として、メディアを活用したブランディングを通じて企業価値を高めるPRコンサルティングサービスや、クライアント企業とメディアをつなぐPRプラットフォームサービスを展開しています。創業以来のクライアント数は6,000社（2025年2月末時点）を超え、日本全国の地域を問わず、幅広い業種・業界の企業・医療機関に向けてサービスを提供しています。

所在地：東京都中央区銀座5丁目13番16号

代表者：代表取締役社長 本田 幸大

事 業 ：PRコンサルティング事業、コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）事業

証券コード ：東京証券取引所グロース市場 7370

URL：https://www.y-enjin.co.jp/

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域のフランチャイズ経営を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国小型株指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/